Une pompière britanno-colombienne meurt en combattant un feu de forêt

Une pompière de Colombie-Britannique est décédée, jeudi, après avoir été blessée alors qu'elle combattait un feu de forêt. L’incident s’est produit près de Revelstoke, une ville de l'intérieur sud-est de la Colombie-Britannique, a confirmé le Service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique, tard dans la nuit de jeudi à vendredi.

D'après le Syndicat des fonctionnaires provinciaux de la Colombie-Britannique (BCGEU), la jeune femme luttait contre un feu de forêt à l'extérieur de Revelstoke, une ville à environ 150 kilomètres à l'ouest de la frontière avec l'Alberta.

Le Service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique n'a pas identifié l'incendie que combattait la pompière, ni les circonstances de l'incident.

Nos cœurs et nos pensées vont à sa famille et à sa communauté, à la fois chez elle et au sein du B.C. Wildfire Service , peut-on lire dans la déclaration (en anglais) du BCGEU (Nouvelle fenêtre) , qui représente les quelque 1600 pompiers et pompières employés en Colombie-Britannique chaque année.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et WorkSafeBC enquêtent sur le décès, a indiqué un porte-parole du Service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique dans une déclaration à CBC/Radio-Canada.

Une vague de condoléances

Tard dans la soirée de jeudi, le premier ministre de la Colombie-Britannique David Eby a fait part de ses condoléances pour cet incident tragique.

Il s'agit d'une perte énorme pour toutes les personnes impliquées dans le B.C. Wildfire Service à un moment déjà difficile, et nous sommes de tout cœur avec eux.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a également présenté ses condoléances dans un gazouilli, vendredi.

La B.C. Federation of Labour et d'autres syndicats de pompiers et organisations professionnelles, de l'île Salt Spring à Terrace, dans le nord de la province, ont fait part de leur tristesse.

Un travail très dangereux

Cette année devrait être la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée en Colombie-Britannique, selon le Service des incendies de la Colombie-Britannique.

C'est un travail très dangereux. Avec les conditions que nous connaissons, c'est d'autant plus dangereux pour notre personnel qui travaille 14, 16, 20 heures par jour en essayant de tout faire pour empêcher que ces incendies aient des impacts critiques , a dit le porte-parole du Service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique, Cliff Chapman, jeudi après-midi.

Jeudi, la province a demandé à Ottawa et à ses alliés étrangers d'envoyer 1000 pompiers étrangers pour lutter contre les incendies et soulager les équipes locales fatiguées.

