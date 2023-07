Une dizaine d'organismes pressent les trois niveaux de gouvernement d'offrir de façon « urgente » un logis à plusieurs dizaines de demandeurs d'asile qui sont contraints de dormir dans la rue à Toronto, faute de place dans les refuges.

La nouvelle mairesse de Toronto, Olivia Chow, a déjà demandé au fédéral d'accroître son financement.

Au début du mois, la Ville indiquait que les 2000 lits des 13 abris destinés aux demandeurs d’asile étaient pleins. Un millier de réfugiés ont par ailleurs été admis dans le réseau de refuges pour sans-abri, qui déborde lui aussi, avant que la Ville ne cesse de les y accueillir.

Pour la coalition d'organismes, cette situation accroît la « vulnérabilité » des demandeurs d'asile et les expose davantage aux « abus et à l'exploitation ».

Ça fait plus de 30 ans qu'on œuvre auprès des demandeurs d'asile. On n'a jamais vu un tel manque de logement et d'itinérance. C'est une crise.