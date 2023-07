Saint-Vianney veut récupérer son approvisionnement en bois

Des élus de la MRC de La Matapédia se mobilisent. Ils demandent le retour dans la région d’une Garantie d’approvisionnement (GA) de la Scierie de Sainte-Irène, située dans la municipalité de Saint-Vianney. L'entreprise a été complètement détruite par les flammes, il y a trois ans.

Une Garantie d'approvisionnement de 27,150 m3 de bois de sapin, d’épinettes, de pin gris et de mélèzes était alors attribué à l'usine, selon le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Après l'incendie, l'approvisionnement a servi à alimenter l'usine Bois de sciage Lafontaine de Sainte-Perpétue qui doit fermer ses portes.

Selon le ministère des Forêts, le nouvel acquéreur de cette usine de Chaudière-Appalaches, le Groupe Lebel, a demandé la consolidation des volumes de bois.

Rien ne semble avoir bougé depuis l'incendie qui a complètement détruit en 2020, l'ancienne scierie Sainte-Irène située à Saint-Vianney. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Qu'est-ce qu'une garantie d'approvisionnement?

La Garantie d'approvisionnement (GA) est ce qui se nommait auparavant Contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier ( CAAF ). Cette appellation a changé en 2013 avec la mise en place du nouveau régime forestier. L'appellation désigne la quantité de bois en provenance de la forêt publique que le gouvernement assure chaque année aux entreprises de sciage.

Le maire de Saint-Vianney, Georges Guénard, s'oppose à cette demande. Il estime que c'est du bois qui doit revenir à la Matapédia.

Il rappelle qu'à l'époque, la Municipalité avait accepté le transfert de la GA parce que l'ancien propriétaire de la scierie de Sainte-Perpétue avait promis de trouver une nouvelle vocation à l'usine de Saint-Vianney, ce qui n'est jamais arrivé, selon lui.

Il veut que l'approvisionnement en bois public revienne dans la région. Cet approvisionnement serait un atout majeur pour attirer un investisseur qui pourrait relancer l’usine.

On a des jeunes qui sont obligés d'aller à l'extérieur. Puis si on veut que notre population prenne un peu d'expansion, ça nous prend un peu d'ouvrage dans notre région.

Le maire de Saint-Vianney, Georges Guénard ne veut pas que le transfert de l'approvisionnement devienne permanent. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Des élus de la région demandent aussi le retour de ce bois public dans la Matapédia. Des résolutions ont été adoptées en ce sens.

Il n’y a personne qui va vouloir opérer l'usine [NDLR sans approvisionnement], s'insurge la préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie, qui demande que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts intervienne en faveur de sa région. Une entreprise pourrait en faire l'acquisition avec une Garantie d'approvisionnement et c'est ça qu'on veut. On veut s'assurer qu'elle soit dans la Matapédia, qu'elle demeure dans la Matapédia.

La mairesse de Causapscal, Odile Roy, croit que c'est toute la région en sortira gagnante si l'approvisionnement y demeure. Ça va donner du travail aux gens. Nos industriels attendent ça aussi parce que ça vient de la Matapédia.

La Municipalité de Causapscal dans la MRC de La Matapédia appuie la demande du maire de Saint-Vianney. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, promet d’interpeler la ministre responsable Maïté Blanchette Vézina. De faire en sorte d'accepter une des propositions qui pourrait survenir et qui permettrait de garantir que la ressource qui est prélevée sur les territoires de la Matapédia serve localement à créer des emplois, créer de la richesse.

Avant de prendre une décision, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ainsi que la ministre Maïté Blanchette Vézina veulent d'abord étudier en profondeur le dossier avant de se prononcer.

Du côté du Groupe Lebel, le président, Frédéric Lebel, est surpris par cette sortie publique des élus. Il dit qu'il ignorait qu'il y avait un enjeu avec la Garantie d'approvisionnement lorsqu'il a décidé d'acheter la scierie de Sainte-Perpétue.