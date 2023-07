Il y aura une augmentation de 404 admissions en médecine au cours des trois prochaines années, pour atteindre 660 places supplémentaires sur quatre ans d'ici 2026-2027. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué ce matin le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en compagnie de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry.

Chiffré à 969 pour 2022-2023, le nombre d'admissions sera réévalué à la hausse pour atteindre 1043 en 2023-2024 et 1134 pour 2024-2025 et 2025-2026. Le but est de répondre plus rapidement à la pénurie de médecins avant la prochaine politique triennale, entrant en vigueur en 2026-2027.

Le ministre Christian Dubé souligne que cette politique donne au gouvernement une capacité d'adaptation pour améliorer simultanément les services de santé de première ligne.

L’augmentation prévue sur les quatre prochaines années nous permettra d’atteindre notre engagement et ainsi d'améliorer l’accès à un médecin de famille pour les Québécois. Parallèlement à la formation de nouveaux médecins, nous continuons à travailler aux autres solutions pour améliorer l’accès à la première ligne, comme le guichet d’accès à la première ligne (GAP) et les groupes de médecine familiale (GMF) , a précisé M. Dubé.

Le Collège des médecins du Québec se réjouit de la hausse du nombre d'admissions dans les facultés de médecine. Il s’agit d’un nouveau pas dans la bonne direction pour améliorer l’accès aux soins de santé. Nous répétons aussi depuis plusieurs mois que la question de la retraite des médecins est préoccupante dans toutes les régions. Nous avions demandé la mise en place de mesures pour alléger les responsabilités cliniques des médecins en fin de carrière, afin de les amener à demeurer plus longtemps dans la profession , a indiqué le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec, dans une déclaration transmise par courriel à Radio-Canada.

Plusieurs acteurs sollicités

Le nombre d'inscriptions est déterminé en tenant compte notamment de la capacité de formation des facultés de médecine, de la réorganisation du réseau de la santé et des projets de campus délocalisés dans les différentes régions.

Le nombre d'admissions est établi quant à lui selon un processus de consultation auprès des membres de la Table de concertation permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec. Cette dernière est composée de plusieurs organismes et acteurs du milieu, dont les différentes associations professionnelles représentant les médecins, le Collège des médecins du Québec, les facultés de médecine du Québec et le ministère de l'Enseignement supérieur.

Pour les étudiants qui étudient à l'extérieur du Québec, le nombre maximal d'admissions a été fixé à 62 dans les programmes de doctorat au premier cycle.