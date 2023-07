Six candidats pour succéder à Merrilee Fullerton dans Kanata-Carleton

La période de mise en candidature pour l’élection partielle provinciale dans la circonscription de Kanata-Carleton s’est terminée, jeudi. Au total, six candidats briguent les suffrages.

Alors que les quatre principaux partis avaient déjà choisi leurs candidats, début juillet, deux autres prétendants se sont ajoutés à la liste pour l’élection partielle du 27 juillet.

Jennifer Boudreau, pour le parti New Blue, et Josh Rachlis, comme candidat indépendant, tenteront de convaincre les électeurs de leur faire confiance pour les représenter à Queen’s Park.

Sur sa page internet, Jennifer Boudreau se présente comme une résidente de Stittsville où elle vit avec son mari, leurs trois enfants et de nombreux animaux .

Elle s'est toujours fermement engagée à faire ce qui est juste, à aider les gens et à défendre les droits de la personne , peut-on lire dans sa biographie, dans laquelle on apprend qu’après avoir quitté Victoria, en Colombie-Britannique, pour s'installer en Ontario, elle a remarqué un manque de leadership [pour représenter] les résidents de la province .

Josh Rachlis, qui a déjà été candidat comme conseiller scolaire, se présente pour sa part comme acteur, comédien, dessinateur, Youtubeur, politicien et écologiste.

De son côté, le Parti progressiste-conservateur sera représenté par Sean Webster, le Nouveau Parti démocratique, par Melissa Coenraad, le Parti libéral de l’Ontario, par l’ancienne députée fédérale Karen McCrimmon et le Parti vert de l’Ontario, par Steven Warren.

Le siège de Kanata-Carleton est vacant depuis la démission soudaine de la députée progressiste-conservatrice Merrilee Fullerton, en mars dernier.

Élue en 2018 lors du premier mandat du gouvernement de Doug Ford, Mme Fullerton occupait le poste de ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires au moment de sa démission. Auparavant, elle avait été ministre des Soins de longue durée, notamment pendant la pandémie, qui a mis au jour de graves problèmes dans les foyers de soins de longue durée de la province, et ministre de la Formation et des Collèges et Universités.