Après près de trois ans d’attente, les résidents de Rivière-du-Portage, dans la Municipalité régionale de Tracadie, auront finalement droit à un nouveau pont. Certains citoyens s'étaient mobilisés pour que cette option soit choisie par le gouvernement.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a présenté cette semaine un plan de remplacement du pont de Haut-Rivière-du-Portage, dans la Péninsule acadienne. Cette structure de bois est fermée à toute circulation depuis 2020 pour des raisons de sécurité.

L’ouvrage existant sera enlevé avant la fin septembre en raison de son état. Un ouvrage temporaire à une voie sera ensuite construit pour assurer la circulation.

Ouvrir en mode plein écran Euclide Haché est le porte-parole du Comité du pont de Haut-Rivière-du-Portage. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le ministère lancera les appels d’offres avant la fin de la présente année pour l’installation d’un pont modulaire à une voie en 2024.

C’est une super bonne nouvelle. Un pont à une voie est mieux que pas pantoute.

Ne plus pouvoir passer sur ce pont a causé des maux de tête à bien des familles. Les gens devaient faire un détour de plus de 15 kilomètres avant d’avoir accès à l’autre côté de la rivière. Cela a séparé notre communauté en deux , soutient-il.

Confirmation sur papier

Le député libéral de Tracadie, Keith Chiasson, salue le travail du comité du pont de Haut-Rivière-du-Portage.

Je suis vraiment content pour le comité et la communauté. On a maintenant la confirmation sur papier que le ministère s’engage à remplacer le pont actuellement fermé. On avait entendu des ouï-dire, mais là, c’est officiel. On a la lettre du ministre Richard Ames , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le vieux pont de Haut-Rivière-du-Portage est soutenu par des piliers de bois. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le député rappelle que la communauté et le comité sont partis de loin avant d’obtenir ce qu’ils voulaient. Au départ, le ministère des Transports et de l’Infrastructure désirait fermer le pont.

La communauté n’était pas d’accord et elle a mis en place le comité. Tout le crédit de cette nouvelle leur revient. Le comité a eu une bonne approche et a exprimé sa volonté de travailler avec le gouvernement pour trouver une solution. C’est le pont que le comité et la communauté voulaient. C’est une victoire pour eux. Je leur lève mon chapeau , a-t-il continué.

Ouvrir en mode plein écran Le vieux pont à Rivière-du-Portage est fermé à la circulation depuis 2020. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le maire de Tracadie, Denis Losier, s’est dit aussi très heureux de cette décision du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Publicité

Le dossier a traversé trois ministres (Jill Green, Jeff Carr et Richard Ames). Le scénario suggéré au départ a été retenu. C’est très positif , a-t-il commenté, tout en félicitant le comité.

Selon les détails de cette entente, le ministère a prévu une période de six semaines pour démolir le vieux pont. Ces travaux doivent être terminés avant le 30 septembre.

Avec des informations de La matinale