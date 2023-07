Un ancien entraîneur de football de Winnipeg a plaidé coupable jeudi à 11 chefs d'accusation d'agression sexuelle et de leurre d’enfant.

Avertissement : Ce texte contient des descriptions d’agressions sexuelles pouvant être choquantes pour certains lecteurs.

Kelsey McKay a été arrêté le 12 avril 2022 et faisait face à 30 chefs d’accusation en lien avec l'exploitation sexuelle de mineurs. Il a travaillé comme enseignant et entraîneur pendant 20 ans à l'École secondaire Churchill et au Collège Vincent-Massey.

Étant donné qu'il a plaidé coupable aux 9 accusations d'agression sexuelle et les 2 accusations de leurre d'enfant, les 19 autres chefs d'accusations ont été abandonnés.

Kelsey McKay sera sur le registre des délinquants sexuels pendant 20 ans.

Il n’y aura pas de procès puisqu’il a plaidé coupable et il sera condamné lors d’une prochaine audience.

« Peu de gens y voyaient un signal d’alarme »

Son entourage au travail avait remarqué qu’il avait créé des liens abusifs avec certains joueurs et savait qu’il les ramenait parfois chez lui , a déclaré la procureure de la couronne, Katie Dojack, lors de l'audience, jeudi.

Comme c’était une information publique, peu de gens y voyaient un signal d’alarme.

Selon la procureure, Kelsey McKay offrait des massages aux jeunes joueurs chez lui, montrait à ses étudiants des films pornographiques et leur permettait d’utiliser son jacuzzi. À certaines occasions, il touchait aussi leurs organes génitaux et parlait ouvertement de préférences sexuelles.

Il était respecté par beaucoup de gens. Il était intimidant et faisait preuve d'un style à l'ancienne, qui pourrait être considéré comme abusif verbalement et émotionnellement , ajoute Katie Dojack.

En 2016, des parents se sont adressés à l'administration de l'école où il travaillait et aux ressources humaines de la division scolaire pour faire part de leurs inquiétudes concernant ses interactions avec leurs enfants.

Ce comportement incluait l'envoi excessif de SMS et d'autres comportements inappropriés , selon l'exposé des faits.

L’accusé n'a pas nié ces allégations et n'a fourni aucune explication pour son comportement.

Plusieurs victimes

À la suite des plaintes déposées en 2016, il a été ordonné de suivre des cours sur le respect dans les sports, de revoir la politique de la division concernant l'interaction du personnel avec les élèves et de s'engager dans un programme visant à réduire les risques d'abus sexuel et à créer des environnements plus sûrs.

Il lui a également été demandé de consulter un psychologue et de cesser toute communication par SMS avec les élèves, sauf pour les messages directement liés au sport.

Malgré ces recommandations, Kelsey McKay a continué à envoyer des textos aux étudiants et à les rencontrer individuellement , a déclaré Katie Dojack.

En 2018, un groupe d'anciens joueurs se sont réunis et ont réalisé « qu'ils étaient tous des victimes de Kelsey McKay ».

Un des joueurs a décidé de porter des accusations contre ce dernier, après avoir entendu parler d'un autre cas d’agression similaire.

Le joueur a dénoncé Kelsey McKay en avril 2022 et l’entraîneur a été arrêté environ une semaine plus tard.