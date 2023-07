Rivière-Saint-Jean réclame des solutions pour contrer les effets de l’érosion

La Municipalité de Rivière-Saint-Jean, en Minganie, réclame une étude financée par le gouvernement provincial pour trouver des solutions concrètes aux problèmes liés à l’érosion. La ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, était de passage dans le secteur la semaine dernière pour discuter avec les élus locaux.

En mai dernier, plusieurs élus de la Minganie exprimaient leurs préoccupations quant à l'accélération de l'érosion côtière qui menace certaines Municipalités, dont Rivière Saint-Jean et Longue-Pointe-de-Mingan qui partagent un enjeu commun.

L’érosion menace de détruire une partie significative d’un banc de sable, situé sur le territoire de Longue-Pointe-de-Mingan, qui agit comme dernière barrière de protection naturelle du village voisin, soit celui de Rivière-Saint-Jean.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Rivière-Saint-Jean, Josée Brunet (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

L’ouverture entre les deux baies s'agrandit d’année en année, la mer entre de plus en plus dans la rivière et la côte est frappée de plein fouet , soutient la mairesse de Rivière-Saint-Jean, Josée Brunet.

Une étude financée par Québec a permis de révéler que la côte a été grugée de quatre mètres par endroits depuis les années 1980 à Rivière-Saint-Jean. Ces données à propos de l'érosion des berges ont été recueillies entre janvier 2017 et décembre 2021.

Le gouvernement a donné plusieurs millions à l’ UQAR pour que des spécialistes constatent l’ampleur des dommages causés par l’érosion, mais maintenant qu’est-ce que Québec veut faire avec ces résultats? À quoi ils ont servi? se questionne Josée Brunet.

Érosion à Rivière St-Jean : la municipalité demande de l'aide de Québec.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Érosion à Rivière St-Jean : la municipalité demande de l'aide de Québec ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Érosion à Rivière St-Jean : la municipalité demande de l'aide de Québec. 9 minutes 43 secondes) Durée de 9 minutes 43 secondes 9:43

Cette dernière demande au gouvernement une phase deux à cette étude.

Publicité

Maintenant, ça nous prend des sommes d'argent pour nous permettre de réaliser une étude qui va nous dire exactement ce qui permet de contrer et d’atténuer le phénomène d’érosion pour chaque secteur touché dans la Municipalité , explique-t-elle.

Josée Brunet aimerait également obtenir un accompagnement de la part de Québec afin d’être guidée vers les bonnes ressources.

Comme je disais à Kateri, dans les petites Municipalités, on est en effectif réduit et je ne possède pas toutes les connaissances nécessaires à la réalisation d’un tel projet, et ce même si ça fait neuf ans que je patauge dans ce dossier-là , souligne la mairesse de Rivière-Saint-Jean.

Au terme de son entretien avec Kateri Champagne Jourdain, Josée Brunet a bon espoir que son message sera porté aux bonnes personnes.

Changements climatiques : comment y faire face ? Regard sur la question avec Kateri Champagne Jourdain.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Changements climatiques : comment y faire face ? Regard sur la question avec Kateri Champagne Jourdain ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Changements climatiques : comment y faire face ? Regard sur la question avec Kateri Champagne Jourdain. 13 minutes 43 secondes) Durée de 13 minutes 43 secondes 13:43

Un bureau de projet en érosion pour l'Est-du-Québec à venir

Kateri Champagne Jourdain affirme qu’un bureau de projet en érosion pour l’Est-du-Québec devrait ouvrir prochainement afin de soutenir les Villes.

Ouvrir en mode plein écran La ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

L’érosion c’est une priorité pour moi en tant que ministre de la région, mais c’est aussi une priorité pour mon gouvernement. Si on se rappelle bien, M. Legault a dit qu’il avait l’intention de mettre en place ce bureau et la bonne nouvelle, c’est que c’est un dossier qui avance bien, déclare-t-elle.

Kateri Champagne Jourdain ajoute que le bureau aura pour objectif de coordonner l’action gouvernementale et mettre en place des solutions durables pour les enjeux d’érosion en collaboration avec le milieu municipal.

Ce bureau regroupera les efforts des ministères de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, de la Sécurité publique et du Transport et de la Mobilité durable.