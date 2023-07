Inondations et autres dommages à Baie-du-Febvre

Des maisons et des rues de Baie-du-Febvre ont été inondées jeudi soir lors du passage de la cellule orageuse qui a, par ailleurs, causé des dommages dans les champs agricoles.

Le maire, Claude Lefebvre, constate que 84 millimètres de pluie sont tombés en 90 minutes. Il estime qu’au moins une trentaine de sous-sols ont été inondés.

C'était la première fois qu'on voyait un épisode [météorologique] aussi sévère chez nous.

Ouvrir en mode plein écran Des inondations ont eu lieu tout près de la route 132 à Baie-du-Febvre. Photo : Gracieuseté de Stéfanie Beaudry

Rapidement, l'égout dans la rue principale s’est rempli tellement qu'il pleuvait, puis à partir de là, l'eau ne pouvait plus s'égoutter par le pluvial, raconte le maire. À ce moment-là, l'eau traversait la rue pour s’écouler vers le fleuve, si on peut dire, et à certains moments, il y avait pratiquement 10 cm d'eau dans la rue.

Ouvrir en mode plein écran Des cellules orageuses ont traversé le Centre-du-Québec jeudi soir. Photo : Gracieuseté de Stéfanie Beaudry

Trop d’eau trop vite dans les champs

Claude Lefebvre affirme que Baie-du-Febvre n’a presque pas eu de précipitations durant un mois et demi, alors certains agriculteurs espéraient recevoir de la pluie, mais pas de cette façon, dit-il.

Les cultures étaient rendues au point de rétrécissement, il manquait d'eau, puis là, il nous arrive une pluie qui, au bout du compte, a ruisselé sur le terrain , explique-t-il.

La pluie qu'on aurait aimé garder pour nos cultures, il y en a beaucoup qui est partie au bout du compte.

L’autre problème est que la forte pluie, combinée aux vents, a fait souffrir les cultures qui se sont écrasées.