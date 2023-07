Les terrasses urbaines sont de retour à Rimouski

Les citoyens et les vacanciers pourront manger ou boire un verre en plein air sur la rue Saint-Germain, à Rimouski, au cours des quatre prochaines semaines.

À l'occasion des Terrasses urbaines Cogeco, qui célèbrent cette année leurs 10 ans, la rue est fermée à la circulation automobile entre les avenues Belzile et Cathédrale jusqu'au 13 août.

Une quarantaine d'entreprises participent à l'événement qui a pris de l'ampleur avec les années.

On a commencé sur quatre jours. Durant ces années-là, si on frappait une période de mauvaise température, on était assurés de ne pas rentrer dans nos investissements , se rappelle le président de l'événement, Tommy Lemieux-Cloutier, qui est également propriétaire du Bistro de la forge et de la Maison du spaghetti.

Ouvrir en mode plein écran Les terrasses urbaines seront en place jusqu'au 13 août. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Depuis, restaurateurs et commerçants ont peaufiné leurs installations extérieures, et une programmation comprenant spectacles, animations et journées familiales a été ajoutée.

On est très chanceux, tout ce qu’on nous souhaite, c’est de la belle température!

Les organisateurs s'attendent à ce qu'environ 200 000 personnes se rendent sur place cette année. Les Jeux du Québec, qui commenceront lors de la deuxième fin de semaine des terrasses, devraient aussi avoir un impact positif sur l'achalandage.

Publicité

Ça ne pouvait pas mieux tomber, un 10e anniversaire en même temps qu’un aussi gros événement , estime M. Lemieux-Cloutier.

La pénurie de main-d'œuvre moins importante

Cette année encore, certains commerçants ont dû faire des choix concernant leurs heures d'ouverture, faute de personnel. La situation s'est cependant beaucoup améliorée par rapport à l'an dernier, rapporte M. Lemieux-Cloutier.

Le pire est fait. Les années de pandémie ont vraiment été les plus difficiles en termes d’heures d’ouverture et de pénurie de main-d’œuvre. Là, on le sent dans nos commerces, les gens sont de retour, connaissent l’événement, veulent y participer, veulent y travailler , se réjouit-il.

Le coup d'envoi des 10e terrasses urbaines sera lancé vendredi soir. Une animation déambulatoire de l'École de danse Quatre Temps et une performance de DJ Marycee font partie des activités proposées.