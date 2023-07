Le centre d’entraînement adapté de Sherbrooke est maintenant ouvert aux enfants

Un an après son ouverture à Sherbrooke, le centre d'entraînement adapté, conçu spécialement pour les personnes aux prises avec des problèmes neurologiques, ajoute à ses services les mêmes traitements pour les enfants. Partenaire de l'organisme First steps wellness centre, le centre adapté de Sherbrooke est unique au Québec.

Charles-Antonio Perpetuini, 17 mois, souffre de paralysie cérébrale. Ses parents, résidents de Saint-Amable en Montérégie, ont pris un mois de vacances pour permettre à leur fils de suivre le programme du centre adapté de Sherbrooke.

Deux fois par jour, cinq jours par semaine, le bambin s'entraine avec un kinésiologue. Ses parents constatent déjà des progrès.

On voit déjà de belles choses. Il est capable de se tenir assis en s'appuyant sur le dos tout seul, pendant environ 20 à 30 secondes [...] Il est capable de se tenir avec la main lorsqu'il tombe.

Inscrit à un programme intensif au centre adapté, le petit Charles-Antonio Perpetuini est suivi par un kinésiologue.

Mélanie Cuperlier, mère du jeune Marceau, vient quant à elle de Granby tous les jours pour les mêmes raisons. Elle note aussi une grande amélioration de l'état de son enfant. Il y a déjà un gain sur Marceau, des effets bénéfiques. C'est vraiment ce qu'on recherchait même si on ne l'espérait pas. Ça va au-delà de nos espoirs. Donc, c'est génial , explique-t-elle.

Les bénévoles du centre misent sur ce genre de résultats pour faire connaître l'endroit à travers la province et le rentabiliser davantage. On veut que les gens soient au courant de notre programme pour qu'ils puissent en profiter , lance le président du conseil d'administration, Luc Côté.

Ce serait bien d'avoir plus de monde, mais je suis très satisfaite des résultats qu'on a jusqu'à date et des commentaires de satisfaction de nos bénéficiaires et des familles, et aussi même des kinésiologues.

Nancy Bergeron, une résidente de Magog, fait des progrès immenses depuis que le centre est ouvert. Après un accident vasculaire cérébral, elle est demeurée paralysée. Mais, elle a confiance de pouvoir remarcher un jour grâce à l'entraînement.

Sa mère, Michelle Bergeron, est heureuse de voir sa fille retrouver son équilibre. Nancy, premièrement, ne faisait pas grand-chose avec ses bras qui ne fonctionnaient pas. Là, on s'aperçoit. Ça fait un an qu'on vient ici et on est très satisfait , dit-elle.

Grâce à l'aide de fondations et de commanditaires, le centre d'entraînement adapté de Sherbrooke réussit à maintenir le tarif horaire des bénéficiaires à 40 dollars l'heure.

