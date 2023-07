De nombreux appels pour des incendies causés par les orages violents à Québec

Les pompiers de Québec ont reçu de nombreux appels jeudi soir pour des départs d'incendies probablement causés par la foudre.

Vers 20 h 38, une résidente du 4 rue du général Vanier, dans Saint-Sauveur a appelé les services d'urgence. Elle a dit avoir entendu le bruit de la foudre et avoir senti une odeur de fumée, puis a quitté son logement, selon Bill Moonan, officier médias du Service de protection contre l'incendie de Québec (SPCIQ).

Une fois sur place, les pompiers ont vu de la fumée au niveau de la toiture, à l'extérieur de la résidence, mais rien à l'intérieur. C'est avec une caméra thermique qu'ils ont pu déceler de la fumée entre le plafond du rez-de-chaussée et le plancher du deuxième étage.

Ouvrir en mode plein écran La foudre a vraisemblablement provoqué un incendie dans cette résidence de la rue du général Vanier. Photo : Radio-Canada / Steve Jolicoeur

Une heure après l'appel, l'incendie était maîtrisé. Personne n'a été blessé, mais les résidents ne pourront pas réintégrer leur logement ce soir.

Depuis 20 h 30, le SPCIQ a reçu bon nombre d' appels de première alarme , tous ont été maîtrisés, spécifie Bill Moonan.

Inondations

Les pluies diluviennes ont entraîné des inondations dans plusieurs secteurs. Dans Lebourgneuf, à l’intersection de l’avenue Chauveau et de la rue Drolet, la voie est totalement inondée. Les voitures stationnées sont en partie immergées dans l’eau.

Ouvrir en mode plein écran Les précipitations ont été abondantes, jeudi en soirée. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Dans le Vieux-Québec, des témoins ont constaté un débordement au coin de la rue du Fort et De Buade.

Pannes d'électricité

Les orages violents ont aussi plongé des résidents de la grande région de Québec dans le noir. Dans la Capitale-Nationale ce sont plus de 8000 clients qui sont présentement privés d'électricité. En Chaudière-Appalaches, on en dénombre environ 1000.

Une centaine d'équipes de techniciens seront à pied d'œuvre cette nuit pour gérer les cas urgents, comprenant des poteaux cassés, des fils au sol et des arbres brisés qui se trouvent sur nos équipements . La société d'État prévoit que les orages quittent le Québec et le Maine plus tard en soirée.

Hydro-Québec a indiqué sur Twitter que les secteurs les plus durement touchés pourraient prendre 24 heures à 48 heures avant de retrouver le courant.

Retards et annulations à l'aéroport

À l'aéroport international Jean-Lesage, la pluie, la foudre et les vents forts ont causé dans la soirée quelques annulations et des retards de vols, en particulier, en provenance et à destination de Montréal et de Toronto.

Environnement Canada a publié une alerte d'orages violents pour la grande région de Québec vers 20h, mais une heure avant, de forts vents balayaient déjà le secteur. Au moment d'écrire ces lignes, l'alerte est toujours en vigueur.

