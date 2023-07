Les automobilistes empruntant la route 4 reliant l’est à l’ouest de l’île de Vancouver devront à nouveau faire preuve de patience, car elle sera fermée en raison de travaux.

À partir du lundi 17 juillet et jusqu’à la mi-août, la route 4 sera interdite à la circulation de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Cependant, un créneau de deux heures, entre 11 h 30 et 13 h 30, permettra aux voitures de circuler sur une voie alternée.

Il n'y aura pas de fermeture le week-end ni lors du jour de Colombie-Britannique le 7 août.

Des parois rocheuses feront l'objet de travaux de stabilisation sur un tronçon près de Cameron Lake Bluffs dont le versant a été brûlé par un récent feu de forêt. Cet incendie avait entraîné la fermeture de la route pendant plus de deux semaines en juin.

Il s'agit d'une étape cruciale pour assurer la réouverture complète de la route 4 dès que possible [...] et pour permettre aux biens et aux personnes de continuer à circuler dans nos collectivités de l'ouest , a déclaré le ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, Rob Fleming, dans un communiqué de presse.

Coup dur pour les entreprises

La fermeture de la route 4 est un coup dur pour les entreprises de l'ouest de l'île de Vancouver qui ont été isolées pendant la majeure partie du mois de juin. À ce moment, le seul accès possible pour les véhicules était un détour de quatre heures en empruntant des chemins forestiers.

Selon Jean-Jacques Bélanger, président du conseil d'administration de l’Association de l’industrie touristique de la Colombie-Britannique et propriétaire du Crystal Cove Beach Resort à Tofino, la fermeture de la route avait coûté 44 millions de dollars aux économies de Tofino et d'Ucluelet. Il estime que de nouvelles fermetures entraîneront davantage de pertes financières.

C'est dévastateur.

Jean-Jacques Bélanger a précisé qu'il a demandé au ministre Rob Fleming d'envisager d'étendre la durée d’ouverture de la route pendant les travaux de deux heures à quatre heures, mais qu'il n'était pas certain que cela se produit.

D'après Jean-Jacques Bélanger, 15 000 voitures empruntent chaque jour ce corridor qui relie les communautés de la côte ouest au reste de l'île de Vancouver.

Rob Fleming a déclaré par communiqué qu'il se rendait compte des difficultés rencontrées par les entreprises et le secteur touristique local, mais que les travaux étaient nécessaires pour assurer la réouverture complète de la route 4 dès que possible.

Nous remercions les gens pour leur patience pendant que nous travaillons aussi vite que possible pour que ce corridor principal fonctionne à nouveau au maximum de sa capacité en toute sécurité , a déclaré le ministre.

Ouvrir en mode plein écran Le risque de chute de roches pendant les travaux justifie la fermeture de la route 4. Photo : Ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

Des annulations qui font mal

Naomi Nicholson est copropriétaire de Chims Guest House à Port Alberni. Elle a indiqué que des clients potentiels lui ont fait part de leur inquiétude de rester piégés dans la région lors de leur visite et qu'ils préféraient passer leurs vacances estivales ailleurs.

Avant le feu de forêt, nous nous en sortions plutôt bien. Maintenant, tout est à l’arrêt , a-t-elle déclaré.

L'impact de cette situation se fait durement ressentir sur ses résultats financiers. Les annulations ont eu un effet boule de neige. J'ai encore des factures à payer , a dit Naomi Nicholson.

La province demande aux conducteurs qui emprunteront la route 4 d'être patients et de planifier leurs déplacements en conséquence, car les files d'attente pourraient être longues.