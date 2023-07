L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) considère désormais que l'aspartame, un édulcorant artificiel utilisé dans les sodas, est « peut-être cancérigène pour l'homme », mais la dose journalière considérée comme étant sans risque reste inchangée, a-t-elle indiqué vendredi.

Nous ne conseillons pas aux entreprises de retirer leurs produits et nous ne conseillons pas non plus aux consommateurs d'arrêter complètement leur consommation.