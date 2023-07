Les ministres provinciaux et territoriaux responsables des services à l’enfance se sont réunis jeudi à Iqaluit pour échanger sur le programme pancanadien de garderies subventionnées à 10 $ par jour, qui se met en place progressivement au pays.

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, également présente au forum, souhaite ainsi accompagner les provinces et territoires pour qu'elles puissent offrir 250 000 places à 10 $ par jour en garderies d’ici mars 2026.

Depuis 2021, le gouvernement finance cet objectif à hauteur de 27 milliards de dollars sur cinq ans avec les provinces et territoires.

Nous voulons discuter des défis, des enjeux et des succès du plan canadien sur la petite enfance. [...] C’est un forum de travail. Tout le monde est en train d’implanter ce plan pancanadien. Ils n’ont pas tous les mêmes enjeux, mais ils sont tout de même semblables dans le pays , explique la ministre Gould.

Ouvrir en mode plein écran Les provinces et territoires sont responsables de la mise en place du programme. (Photo d'archives) Photo : (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Les équipes ministérielles ont partagé les défis auxquels elles font face dans l’implantation du programme à travers le pays. Selon la ministre Karina Gould, l’enjeu le plus contraignant pour le moment demeure la pénurie de personnel dans les services de garde.

On voit des approches différentes [...] On sait par exemple que des provinces qui ont une grille salariale ont eu plus de succès pour retenir les travailleurs dans ces secteurs. On compte souligner ces efforts qui fonctionnent et partager ce genre de solution , ajoute la ministre fédérale.

La ministre de l’Éducation du Yukon, Jeanie Mclean, a déclaré partager la vision de la ministre Gould quant à l’importance de résoudre le manque de personnel, qui à son tour freine l’augmentation du nombre de places en garderie.

Ouvrir en mode plein écran Jeanie McLean, ministre de l’Éducation, souligne que le Yukon fait face à un enjeu de main-d'œuvre similaire aux autres provinces. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laureen Laboret

Nous avons eu une belle discussion sur le recrutement, la rétention et la reconnaissance. Ce sont les éléments clés de notre cadre de travail. [...] Ça passe notamment par un changement de la façon de parler des services à l’enfance. Ce n’est pas du gardiennage. C’est vraiment une approche professionnelle dans l’apprentissage des jeunes , explique la ministre yukonnaise, Jeanie Mclean.

Le ministre de l’Éducation des Territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson, a assisté virtuellement à la rencontre. La question des salaires et la rétention du personnel étaient au cœur de ses préoccupations.

En nous rassemblant, nous pouvons tirer parti de diverses perspectives et connaissances pour faire avancer les priorités communes. Cela permet d'améliorer les conditions de travail et d'obtenir une rémunération concurrentielle qui reflète l'éducation, l'expérience et les responsabilités des professionnels de l'apprentissage des jeunes enfants du Nord , a-t-il déclaré par échange de courriel.

Ouvrir en mode plein écran R.J. Simpson est ministre de l'Éducation des T.N-O. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Des résultats à démontrer

La pertinence d’un tel forum n’est plus à prouver selon la ministre Gould. Elle souhaite par ailleurs poursuivre cette nouvelle tradition annuelle pour les prochaines années et ainsi continuer d’échanger sur la réalité des services de garde au pays.

On a toujours l’intention de signer d’autres ententes à chaque cinq ans. C’est important de se rencontrer, surtout au début, parce que c’est nouveau. On a besoin de suivre et d’avoir un peu de transparence pour assurer que les objectifs de ce que nous finançons sont atteints , explique Karina Gould.

Quant aux résultats, la ministre fédérale se félicite du fait que l’ensemble des provinces et territoires ont réussi à réduire d’au moins 50 % les frais quotidiens en service de garde. Plusieurs provinces et territoires, tels que le Yukon et la Colombie-Britannique, ont quant à eux devancé les objectifs du programme et offrent déjà des places à 10 $ par jour.

Le défi pour l’ensemble des provinces, reconnaît-elle, sera d’augmenter progressivement la quantité de places disponibles.