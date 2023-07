Souriez, vous êtes filmés dans les autobus de Drummondville 

Les usagers du transport en commun n'ont qu'à bien se tenir à Drummondville. Ils sont désormais filmés. La Ville assure que cette nouvelle mesure ne cherche pas à porter atteinte aux droits de quiconque, mais vise plutôt à assurer une sécurité accrue aux citoyens et aux chauffeurs.

Des autocollants préviennent depuis peu les usagers du transport en commun drummondvillois qu'ils sont filmés durant leur parcours. À l'image de ce qui se fait déjà ailleurs en province, comme à Laval et à Montréal, la Ville dit miser sur ces caméras pour assurer une sécurité accrue du service.

Sur environ 575 000 passages en 2022, les situations conflictuelles ou les comportements déplacés sont rares et ce sont des événements isolés. Toutefois, pour assurer la sécurité de tous, on a pensé judicieux d'installer le système de caméras. D’autant plus que lorsqu'il y a des infractions, on se dote d’un mécanisme pour avoir des preuves au besoin , explique la conseillère en communications Anne-Elisabeth Benjamin.

Chaque autobus est équipé de deux caméras qui enregistrent l'image et le son dans l'ensemble du véhicule. Tout cela se fait toutefois dans le plus grand respect de la vie privée, assure la Ville.

Ce ne sont pas des choses qui seront diffusées , souligne Anne-Elisabeth Benjamin.

Bien qu'aucun événement dramatique ne soit survenu dans les autobus affectés au transport en commun, les chauffeurs se disent régulièrement victimes d'incivilités. C'est la raison pour laquelle ils saluent cette initiative.

C'est très bien perçu et c'est une question de sécurité à la fois pour les usagers et les conducteurs. On a des circuits qui finissent quand même à 12 h 30 la nuit! , s’exclame le directeur de Multi-Transports Drummond, Mario Montminy.

La Ville s'accorde un budget total de près de 100 000 $ pour poursuivre progressivement le déploiement des caméras au fil des prochaines années.

Avec les informations de Jean-François Dumas