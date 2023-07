Encouragé par certains progrès réalisés pour assurer la sécurité des personnes qui vivent dans les foyers de soins de longue durée de la province, le défenseur des aînés du Nouveau-Brunswick n’est cependant pas totalement satisfait de la réponse du gouvernement provincial.

Il y a eu une réticence de la part du ministère du Développement social à agir depuis la publication d’un rapport sur l’homicide d’un homme de 91 ans, a déclaré jeudi le défenseur des aînés, Kelly Lamrock.

Il reste beaucoup de travail à faire , dit-il en particulier, en ce qui concerne la réglementation des interactions des foyers de soins avec les familles et le signalement des incidents violents aux familles .

Kelly Lamrock vient de communiquer son suivi des 13 recommandations faites par son prédécesseur, Norm Bossé, il y a un an et demi.

En janvier 2022, Norm Bossé avait publié le rapport Il méritait mieux : une fin de vie tragique d’un résident en foyer de soins (Nouvelle fenêtre). Il traitait de la mort de Peter DeMerchant, décédé le 19 août 2019 à l’hôpital à Fredericton, deux semaines après avoir été agressé par un autre résident du foyer de soins Victoria Glen Manor, à Perth-Andover.

Ouvrir en mode plein écran Peter DeMerchant est décédé le 19 août 2019 à l'âge de 91 ans. Le coroner a conclu que l'homme qui résidait dans un centre de soins à Perth-Andover a été victime d'un homicide. Photo : Gracieuseté de Karen Sullivan

Le coroner a conclu à un homicide. Le défunt avait été agressé plus d’une fois par un autre résident souffrant de démence. Sa famille a reproché au foyer de soins de ne pas l’avoir informée des multiples agressions que le nonagénaire avait subies. Les proches s’étaient fait dire, par exemple, que la blessure à la hanche découlant de l’ultime agression contre M. DeMerchant était due à une simple chute.

Publicité

L’actuel défenseur des aînés, Kelly Lamrock, signale jeudi que deux des 13 recommandations de Norm Bossé en 2022 ont été entièrement mises en oeuvre, deux l’ont été largement , et trois de façon limitée .

Il reste plusieurs questions en suspens, dit cependant M. Lamrock.

Le respect de la nature privée des foyers de soins a mis les personnes âgées en danger et, dans de nombreux cas, ce respect a créé un effet dissuasif sur le signalement des interactions négatives par crainte de représailles , écrit-il.

Être responsable des soins aux personnes âgées du Nouveau-Brunswick est un mandat public; même si le gouvernement utilise des opérateurs privés pour fournir le service, la confiance est toujours publique. Le fait de savoir qui est propriétaire de l'immeuble et qui signe les chèques de paie n'altère en rien cette confiance , martèle Kelly Lamrock.

Ouvrir en mode plein écran Kelly Lamrock est le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le défenseur des aînés fait un lien avec les garderies, rigoureusement réglementées et inspectées , et les professions qui impliquent une confiance publique et un déséquilibre de pouvoirs — médecins, psychologues, massothérapeutes — qui sont soumises à un contrôle légal.

Les établissements privés de soins de longue durée ne devraient pas être différents , déclare-t-il.

Le défenseur des aînés se dit encouragé par les progrès, et rassuré que personne n’ait pris à la légère la mort du résident de 91 ans qui est évoquée dans le rapport. La responsabilisation du gouvernement doit être améliorée, dit-il cependant, pour mieux protéger les personnes âgées vulnérables.