De nouveaux albums de certains des meilleurs artistes pop, électroniques et R&B du Canada ont atterri sur la liste de présélection du prix de musique Polaris.

L'autrice-compositrice-interprète indie pop Leslie Feist et le chanteur R&B Daniel Caesar font partie des 10 personnes en lice pour décrocher le prix de 50 000 $ du meilleur album canadien.

Le groupe de finalistes a été réduit à partir d'une liste préliminaire de 40 candidats, qui incluait les artistes québécois Alexandra Stréliski, Philippe Brach, Thierry Larose et Bibi Club.

Feist, qui a grandi à Calgary, figure parmi les finalistes avec Multitudes, un album présentant du nouveau matériel écrit pendant la pandémie alors qu'elle s'acclimatait à son nouveau rôle de mère.

Ouvrir en mode plein écran L'autrice-compositrice-interprète indie pop Leslie Feist est nommée pour son album « Multitudes ». Photo : Getty Images

Caesar, né et élevé dans la région de Toronto, est nommé pour son dernier album, Never Enough – une réflexion sur soi mettant en vedette des collaborations avec Raphael Saadiq, Ty Dolla $ign et d'autres.

Deux Québécoises en lice

L'artiste montréalaise d'origine haïtienne Gayance apparaît dans la liste pour son album d'influence électronique Masquerade, tandis que Begonia de Winnipeg a été sélectionnée pour son deuxième album Powder Blue.

Ouvrir en mode plein écran La productrice montréalaise Gayance a fait paraître un premier album d'influence électronique, « Masquerade ». Photo : Floor Verhulst

On trouve également sur la liste restreinte Debby Friday, originaire de Montréal et spécialiste nigériane-canadienne du mélange de genres musicaux, dont le premier album Good Luck a fait d'elle une première nommée pour Polaris. La musicienne établie à Toronto, qui rappe habituellement sur des rythmes industriels, a opté cette fois-ci pour une direction plus mélancolique et émouvante.

L'auteur-compositeur-interprète soul alternatif oji-cri Aysanabee a également décroché sa première nomination pour Watin. Il est le premier artiste à paraître sous l'étiquette autochtone Ishkōdé Records, établie à Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Le premier album d'Aysanabee, « Watin », porte le nom de son grand-père. Photo : Jen Squires

Sont également en lice pour le prix du meilleur album Being Somewhere, du musicien né en Colombie-Britannique et double lauréat d'un prix Juno Dan Mangan; Colder Streams, du groupe de rock torontois The Sadies; I'm Good, HBU? du duo hip-hop de la Colombie-Britannique Snotty Nose Rez Kids; et Blue Rev, du groupe de guitare pop Alvvays originaire de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le prix de musique Polaris, présenté par CBC Music, sera décerné lors d'un gala tenu au Massey Hall de Toronto le 19 septembre.