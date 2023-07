Une trentaine de travailleurs en lock-out de PFR à Alma en renfort à Rivière-Éternité

Une trentaine d'employés en lock-out de l'usine de papier d'Alma de Produits forestiers Résolu (PFR) ont retroussé leurs manches jeudi pour aller aider les sinistrés de Rivière-Éternité.

Les pluies torrentielles du 1er juillet, qui ont causé plusieurs glissements de terrain, ont endommagé une cinquantaine de résidences.

Nous, on veut travailler, on est travaillant. Donc, on est venu donner notre temps à des gens qui en ont besoin dans notre communauté. C'est valorisant pour nous et, pour eux, ça leur fait plaisir , explique l’un des employés.

Tommy Bonneau est un employé de PFR à Alma en lock-out. Il est venu donner de son temps à Rivière-Éternité.

Les employés de PFR sont lock-out depuis le 4 juillet à la suite de négociations infructueuses avec l’employeur concernant le renouvellement de leur convention collective. Il a été soulevé par le syndicat des employés que c’est la conciliation travail-famille qui fait litige.

L’initiative d’aller prêter main-forte a été proposée par la CSN aux employés en lock-out.

Aussitôt qu'on a décidé d'organiser ça, les gars ont tous levé la main. C'est tout sur une base volontaire. Puis aujourd'hui, je suis fier de travailler avec ces gars-là. On s'est fait de nouveaux amis. On ne peut pas tout régler, mais si chacun fait une petite partie, je pense qu'on peut faire un gros tout , explique le responsable de la mobilisation à la CSN , Dominic Lemieux.

Cette aide apportée aux sinistrés par les employés de PFR jeudi a touché plusieurs citoyens.

Un cadeau de même, ça n'existe pas. Parce que moi dans l'espace d'une journée et demie [...] ça m'a coûté 11 000 dollars. Puis ils sont venus faire la balance pour rien. Ils ont tout vidé. Tout est propre , témoigne un sinistré, Yves Dufour.

Lors du glissement de terrain, une énorme quantité de boue s'est introduite dans le sous-sol de M. Dufour et de sa conjointe. Le couple fait partie des résidents qui ont demandé de l'aide aux travailleurs. Trois heures ont suffi pour que les bénévoles remplissent la tâche.

Yves Dufour est un citoyen de Rivière Éternité qui a été sinistré.

Du côté de la Municipalité, cette aide venue de l’extérieur est également la bienvenue.

C'est vraiment apprécié. Les gens vont pouvoir aider à nettoyer les sous-sols, à nettoyer les terrains. On voit qu'on n’est pas seul dans notre petite crise, il y a des gens qui pensent à nous , indique le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné.

Les travailleurs ne ferment pas la porte à revenir cette semaine.

