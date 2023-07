L’Ontario crée trois nouvelles équipes Santé Ontario dans le Nord-Est de la province

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, a annoncé jeudi à Sudbury que le gouvernement de l'Ontario avait approuvé la création de trois nouvelles équipes Santé Ontario dans le Nord-Est de la province.

Les trois nouvelles équipes devraient éliminer les obstacles et mieux relier les gens aux soins, au sein de leur communauté.

Mme Jones a indiqué que les équipes Santé Ontario transforment la façon dont les Ontariens accèdent aux soins et jouent un rôle essentiel dans la mise en place d'un système de santé plus pratique et mieux intégré.

Les trois équipes : District de Cochrane : pour Chapleau, Cochrane, Matheson, Iroquois Falls, Hearst, Hornepayne, Missinabie, Kapuskasing, Smooth Rock Falls et Timmins;

Régions de Sudbury, Espanola, Manitoulin et Elliot Lake : Grand Sudbury et Sudbury-Est, Espanola, Manitoulin, Elliot Lake et les régions avoisinantes;

Régions du Timiskaming : district de Timiskaming et la région environnante.

Transmettre l'information

Les équipes Santé Ontario rassemblent des prestataires de soins de santé de tous les secteurs de la santé et de la communauté.

Il s’agit, entre autres, des soins primaires, des hôpitaux, des soins à domicile et communautaires, des services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. Tous ces prestataires forment une équipe collaborative afin de mieux coordonner les soins et de partager les ressources.

Ces équipes Santé Ontario ont remplacé ce qu’on appelait dans le passé les RLISS (Réseaux locaux d'intégration des services de santé), explique Monique Rocheleau, directrice générale adjointe du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario.

Elle dit qu’à l’époque du programme RLISS , il n'y avait aucune façon de faire le transfert de l'information du patient d'un fournisseur à l'autre.

Quand un patient se présentait chez son médecin, il lui donnait les informations nécessaires sur son état de santé. Quand il était transféré à un spécialiste, il répétait son histoire. Il n'y avait pas transmission de l’histoire du patient , déclare-t-elle.

Ce sont ces lacunes que sont venues combler les équipes Santé Ontario.

Une des tâches des équipes Santé Ontario, c'est la santé numérique; c'est de s'assurer que l'information du patient se transmet de façon très fluide.

Changements espérés

Mme Rocheleau accueille bien la nouvelle et espère que les fonds suivront pour la mise en place des programmes.

Elle affirme que les équipes Santé Ontario qui existent pour le moment dans le Nord-Ouest répondent mieux aux besoins spécifiques des gens dans les communautés .

Pour Jérémy Stevenson, président et directeur général de l'Hôpital général de St-Joseph d'Elliot Lake, c’est également une bonne nouvelle .

Ouvrir en mode plein écran Jérémy Stevenson, PDG de l'Hôpital général de St-Joseph d'Elliot Lake. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Avoir une annonce comme ça aujourd'hui, ça officialise beaucoup ces partenariats et espérons que ça va aussi créer des liens et de nouvelles possibilités. Par exemple, du nouveau financement, de l'aide avec un de nos plus grands défis : les ressources humaines , souligne M. Stevenson.

Le PDG de l'Hôpital général St-Joseph voudrait que les nouvelles équipes Santé Ontario aient des retombées positives pour le patient.

Jérémy Stevenson pense que les équipes Santé Ontario vont enlever des barrières qui existent aujourd'hui pour offrir plus de services, plus d'intégration. Que ce soit à l’hôpital de Sudbury ou d’Elliot Lake, on va trouver le même service, le même système de santé, le même système informatique, les mêmes professionnels .

Je pense que ça ouvre ces portes-là et que ça va améliorer la qualité, l'efficacité et la rapidité du service.

Des doutes

Certaines personnes craignent que les équipes Santé Ontario ne soient pas efficaces à cause de l’immensité du territoire nord-ontarien. M. Stevenson, lui, reste optimiste.

Il y a des inquiétudes, mais la bonne chose c'est qu'on a un très fort partenariat sur lequel tout le monde s'est mis d'accord , rassure-t-il.

Le ministère de la Santé exige qu’une équipe Santé Ontario couvre un territoire habité par au moins 100 000 personnes, ce qui est un problème dans le Nord, selon France Gélinas, députée de Nickel Belt et porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de santé.

Ouvrir en mode plein écran France Gélinas, députée de Nickel Belt et porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de santé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les équipes couvrent tellement une grande superficie géographique que c'est très difficile de dire qu’on est en équipe quand on vit à 600 km l'un de l'autre. Qu'est-ce que les gens d'Elliot Lake et ceux de la Rivière des Français ont en commun? Pas grand-chose. Ils vivent tous dans le Nord, mais ils n'utilisent pas les mêmes services de santé et ne font pas affaire avec les mêmes professionnels , dit-elle.

On pourrait faire beaucoup mieux, avec de plus petites équipes, des équipes qui ont déjà des atomes crochus, qui se connaissent et qui sont près l'une de l'autre.

Des propositions pour améliorer les choses ont été soumises au ministère de la Santé, mais sans succès, déplore-t-elle.

Avec ces trois nouvelles équipes dans le Nord-Est, l'Ontario compte un total de 57 équipes Santé Ontario. Le gouvernement dit se rapprocher de son objectif de couverture provinciale complète, garantissant que chaque Ontarien bénéficie du soutien d'une équipe de Santé Ontario.

Avec les informations de Bienvenu Senga