Le marché immobilier s’inquiète en Saskatchewan après la hausse du taux directeur

L’augmentation du taux directeur de la Banque du Canada pourrait entraîner des pressions sur le marché immobilier de la Saskatchewan, selon certains experts du secteur immobilier.

Dans le but de ramener l'inflation annuelle à sa cible de 2 %, la Banque du Canada a augmenté mercredi son taux directeur pour la dixième fois depuis le début de 2022, l'élevant de 25 points de base pour atteindre 5 %.

Cette hausse positionne le taux directeur à son niveau le plus élevé depuis avril 2001.

Pour la présidente-directrice générale de l’Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Christiane Guérette, cette augmentation du taux directeur aura très probablement des répercussions sur les résidents de la Saskatchewan.

Ça met certainement de la pression sur les gens qui se cherchent une hypothèque pour la première fois, ça a un impact assez sérieux , estime Mme Guérette.

Du jour au lendemain on peut voir le payement mensuel augmenter d'à peu près 50 dollars, donc ça c'est à peu près 600 dollars par année , ajoute-t-elle.

C'est un gros coup au portefeuille.

De son côté, l'agent immobilier au sein de l’entreprise Royal LePage Varsity, Paul Chavady, anticipe des difficultés financières à la fois pour les nouveaux acheteurs et pour les vendeurs de biens immobiliers.

Beaucoup de gens hésitent à mettre leur maison en vente sur ce marché, ils renoncent à leurs bons taux d'intérêt , explique M. Chavady.

Je pense que les problèmes vont se multiplier, car de plus en plus de gens sont obligés d'accepter les taux d'intérêt sur les biens immobiliers. Je sais que nous constatons déjà une augmentation du taux d'insolvabilité en Saskatchewan .

Une avis partagé par le directeur général de l'Association des propriétaires de la Saskatchewan, Cameron Choquette, qui estime également que cette situation va avoir des répercussions sur le marché locatif .

Comme les hypothèques coûtent maintenant plus cher en raison de l'augmentation des taux d'intérêt, il est difficile de qualifier l'effet , affirme Cameron Choquette.

Pour les acheteurs d'une première propriété, et ceux qui n'ont peut-être pas de conjoint avec un autre revenu, il est plus difficile d'acheter une maison, ce qui à terme crée moins de demandes pour l'achat de maisons et augmente la demande de logements locatifs , ajoute-t-il.

Hausse du taux directeur et conséquences pour les propriétaires.

D’ailleurs, face à la crise du logement abordable en Saskatchewan, Cameron Choquette recommande aux propriétaires de saisir l'occasion de louer leurs biens immobiliers lorsqu'ils en ont la possibilité.

Selon Christiane Guérette, les municipalités doivent s'efforcer de trouver des solutions pour résoudre le problème.

Les municipalités devraient se regarder elles-mêmes puis se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler le marché local ou enlever les défis qu'on est en train de poser aux entrepreneurs pour qu'on puisse vraiment accélérer le processus de bâtir plus de maisons , note Mme Guérette.

Avec les informations de Camille Cusset