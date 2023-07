Une tornade fait un blessé et endommage 125 maisons dans l’Ouest d’Ottawa

Une tornade a fait un blessé et endommagé 125 maisons dans le secteur de Barrhaven, à l’ouest d’Ottawa, jeudi. Cinq familles ont reçu de l’aide au Complexe récréatif Minto ouvert pour l’occasion.

L’heure est désormais au ramassage des débris laissés dans le sillage de cette tornade qui a touché terre dans le quartier de Half Moon Bay en tout début d’après-midi. Des dégâts considérables ont été observés aux endroits touchés.

Une personne a été transportée à l’hôpital après avoir été heurtée par des débris. Son état a toutefois rapidement été déclaré comme stable par les ambulanciers.

Certaines maisons ont subi des dégâts considérables.

Les dégâts étaient bien visibles devant cette résidence du quartier Barrhaven, à Ottawa.

Hydro Ottawa annonce que le courant devrait être rétabli aux alentours de 19 h.

La Ville d'Ottawa a mobilisé le Centre des opérations d'urgence, alors que le personnel municipal met en place toutes les ressources nécessaires pour venir en aide aux résidents.

Helen Feltham, 82 ans, a reçu l'aide de sa fille et de sa petite-fille pour sortir de sa maison.

Le Service paramédic d'Ottawa rapporte un blessé, après le passage de la tornade dans l'ouest de la capitale fédérale.

La police et les pompiers ont également été dépêchés sur les lieux. Ces derniers ont fait du porte-à-porte afin de s’assurer de la sécurité des résidents et pour couper le gaz et l’électricité de plusieurs résidences.

Plusieurs citoyens se sont estimés choqués après le passage de la tornade. C’est le cas de Youssef Bougrine, un résident du quartier de Barrhaven qui était en train de travailler lorsqu’il a senti sa maison bouger .

Ouvrir en mode plein écran Youssef Bougrine a été témoin de la tornade qui a frappé l'ouest d'Ottawa, jeudi. Photo : Radio-Canada

Je me suis rendu compte tout à coup que c’était vraiment quelque chose de sérieux. Je suis ensuite allé rassurer les enfants, car ils pleuraient au sous-sol. Ils étaient un peu paniqués par ce qu’ils observaient pour la première fois , a-t-il confié au micro de Radio-Canada.

La Ville au rendez-vous

La Ville d’Ottawa a rapidement réagi aux événements, le maire Mark Sutcliffe assurant dès le milieu d’après-midi mettre en place toutes les ressources nécessaires pour venir en aide aux résidents .

Plus tard en soirée, la Ville a réaffirmé son soutien aux citoyens lors d’un point de presse organisé pour l’événement.

Je tiens à exprimer mes sympathies aux familles touchées par la tornade. Je veux aussi remercier les services d’urgence de la ville d’Ottawa et les policiers pour leur travail pour aider les résidents , a exprimé Mark Sutcliffe.

Le directeur général des Services de protection et d'urgence de la Ville d'Ottawa, Kim Ayotte, a quant à lui assuré que la Ville continuerait de se tenir aux côtés des citoyens dans les jours à venir et de leur apporter tout le soutien nécessaire.

Une tornade touche terre dans le quartier Barrhaven à Ottawa le 13 juillet 2023.

De nombreuses pannes d’électricité

Les événements météorologiques ont laissé dans leur sillage de nombreuses habitations sans électricité de part et d’autre de la rivière des Outaouais.

Si Hydro Ottawa ne signalait plus aucune panne de courant dans le secteur de Barrhaven aux alentours de 19 h, plus de 1600 clients du quartier ont été privés d’électricité pendant une majeure partie de l’après-midi.

En Outaouais, quelque 13 000 clients se trouvaient sans courant à 14h45. Au moment de publier ces lignes, 1174 clients en sont d’ailleurs toujours privés.

La tornade a provoqué de nombreuses pannes de courant.

En entrevue avec Radio-Canada jeudi, la porte-parole d'Hydro-Québec Caroline Des Rosiers a souligné qu'il est difficile de fournir des délais de rétablissement lorsqu'il s'agit d'événements météorologiques, étant donné que chaque panne est différente.

Parfois, ça va être bien simple, on va faire une intervention et ramener le courant pour plusieurs résidences, mais parfois, on va arriver et constater des dégâts et à ce moment-là, il y a des travaux qui doivent être faits avant de pouvoir rétablir le courant.

Avec les informations de Fred Pepin, Emmanuelle Poisson et CBC