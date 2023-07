La pluie offre un peu de répit aux pompiers qui combattent le feu de Takhini Bridge

La pluie de mercredi a aidé à contenir la propagation du feu de Takhini Bridge, qui garde les résidents d'Ibex Valley, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Whitehorse, sur un pied d'alerte depuis samedi, mais l’incendie n’est toujours pas maîtrisé, préviennent les autorités.

Environ 3 millimètres de pluie sont tombés mercredi, offrant un peu de répit après plus d’une semaine de température élevée et de temps sec. L’incendie, situé dans le secteur d’Ibex Valley, a ainsi maintenu une superficie de 1402 hectares.

Les autorités de la Section de la gestion des feux de forêt du Yukon soulignent cependant que la situation pourrait rapidement reprendre puisque les prévisions météorologiques prévoient plus de temps chauds et secs dans les prochains jours, ce qui asséchera rapidement le combustible dans les forêts , peut-on lire dans un communiqué.

L’alerte d’évacuation demeure donc en place pour une partie des résidents d’Ibex Valley. La route de l’Alaska reste ouverte.

Jeudi, 30 pompiers ainsi que sept pièces d’équipement lourd et quatre hélicoptères étaient sur place pour tenter de contenir l’incendie. Avec la pluie qui a réduit un peu l'intensité du brasier, les équipes ont pu travailler à construire des barrières autour du périmètre du feu, notamment en brûlant à la main une ligne de défense.

Selon la Section de la gestion des feux de forêt, les conditions humides permettront ainsi aux équipes de continuer à travailler dans les régions plus près du feu.

Plus au nord, le feu de Reverse Creek, au sud-ouest de Mayo, n’est toujours pas maîtrisé et sa superficie était toujours estimée, jeudi matin, à 3690 hectares. L’alerte d’évacuation reste en place pour les résidents vivant entre les kilomètres 10 et 35 de la Silver Trail.

L’autre brasier jugé préoccupant est celui d’Illusion Creek, au sud-est de Carmacks. Il ne s’est pas non plus étendu et demeure à une superficie d’environ 8700 hectares.

Jeudi, le Yukon comptait 19 feux actifs au territoire. Une interdiction de feu de camp de niveau 2 est toujours en place, ce qui signifie que seuls les feux sont permis dans les endroits prévus à cet effet dans les campings territoriaux et commerciaux accessibles par la route.