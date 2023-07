Du théâtre fransaskois sur les routes de la Saskatchewan cet été

La Troupe du Jour parcourra les routes de la Saskatchewan au cours des prochaines semaines pour présenter sa nouvelle pièce estivale, Entre plaine et savane 2.

Mettant en vedette Mamadou Bah, Gabrielle Dufresne, Samantha Nyenimana et Isabelle Mercier, le spectacle souhaite explorer la rencontre culturelle et musicale de l’Afrique et de la Saskatchewan.

La pièce poursuit donc dans les traces du premier opus présenté en 2015.

Après huit ans, on s’est dit que c’était le temps de revenir à ces thèmes et à ces communautés , explique le metteur en scène du spectacle et directeur artistique de la Troupe du Jour, Bruce McKay.

Spectacle alliant l'humour et la musique, cette légèreté n'empêchera toutefois pas les acteurs et musiciennes d'aborder des thèmes plus sérieux.

On avait une bonne équipe d'écrivains, dont trois Franco-Africains [...] On explore les thèmes de choc culturel, de déplacement, de rencontre entre les cultures. On s’est beaucoup amusé. Il y a des scènes de comédie, il y a beaucoup de musique , ajoute Bruce McKay.

L'équipe derrière le spectacle souhaite évidemment divertir les spectateurs, mais elle espère également amorcer certaines réflexions.

C’est une belle opportunité pour apprendre de nouvelles choses, rire un peu et s’amuser, mais aussi prendre conscience qu’il faut penser à ce qu’on dit parfois, qu’il ne faut pas prendre des choses pour acquises lorsqu’on rencontre quelqu’un d’autre , explique Gabrielle Dufresne.

Ce n’est pas notre mission de sortir et d’éduquer le monde, mais c’est un [beau bonus] , note Bruce McKay.

Ce dernier espère que les spectateurs pourront en apprendre un peu plus sur les cultures africaine et fransaskoise tout en réfléchissant aux relations entre ces deux communautés.

On présente ça comme un spectacle de variétés avec beaucoup de comédie, beaucoup d’humour, mais il y a quand même des thèmes, des messages assez importants de cachés là-dedans.

Entre plaine et savane 2 commencera sa tournée fransaskoise au Festival Ness Creek le 14 juillet à 13 h. Le spectacle se rendra ensuite à Prince Albert le 18 juillet, à Saskatoon le 22 juillet, à Regina le 27 juillet, à Gravelbourg le 28 juillet et à Moose Jaw le 29 juillet.

Avec les informations de Fred Harding