Experience Regina : des recommandations pour éviter une nouvelle controverse

Une étude indépendante dévoilée jeudi recommande à l'Association des expositions de Regina (REAL) de mettre en place certaines politiques afin d’empêcher toute controverse similaire à celle engendrée par les slogans utilisés dans le cadre de l'initiative Experience Regina.

En mars dernier, dans le but d'attirer davantage de visiteurs, la capitale de la Saskatchewan a décidé de miser sur une chanson devenue virale en 2018, suite aux moqueries du célèbre animateur américain Jimmy Fallon, intitulée Experience Regina.

Le conseil d'administration de REAL est chargé de la promotion du tourisme dans la Ville de Regina.

Ainsi, l’organisme avait été notamment critiqué pour ses deux slogans utilisés pour la campagne, dont Show us your Regina (montrez-nous votre Regina) et The city that rhymes with fun (la ville qui rime avec plaisir).

Suite à cette campagne, la REAL a sollicité une évaluation indépendante afin de déterminer la légitimité de la campagne.

Selon le consultant indépendant et président de la firme mandatée pour analyser la gestion de la campagne Experience Regina, George B. Cuff, les réactions engendrées par ladite campagne étaient imprévisibles.

L'incident aurait-il pu être anticipé? Probablement pas. J'ai fait 700 séminaires et 450 autres études et aurais-je anticipé cela? Je ne le pense pas , déclare George B. Cuff lors d’une conférence de presse jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Le consultant indépendant et président de la firme mandatée pour analyser la gestion de la campagne Experience Regina, George B. Cuff (à gauche) avec le président du conseil d'administration de REAL, Wayne Morsky (à droite). Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

De son côté, le président du conseil d'administration de REAL , Wayne Morsky, reconnaît les erreurs commises lors de la campagne Experience Regina.

Il souligne ainsi la nécessité de mettre en place des politiques de gestion appropriées.

Cette fois, nous nous engageons à suivre la recommandation du rapport pour l'avenir de Tourism Regina , promet M. Morsky.

Il est important que nous commencions par reconnaître au nom des directeurs du conseil d'administration les excuses pour l'erreur qui a été commise avec le lancement de la marque Experience Regina.

Nous apprécions l'observation faite par George B. Cuff. Nous pensons que la raison pour laquelle le tourisme a été placé dans REAL existe toujours aujourd'hui et nous allons continuer à travailler dans ce sens , ajoute-t-il.

Cependant, des recommandations faites par le consultant indépendant dérangent une ancienne membre de Tourism Regina, Kristen McLeod.

Cette dernière fait partie de nombreuses personnes qui ont critiqué les slogans utilisés par Experience Regina.

Pour être tout à fait honnête, le monde dans lequel je veux vivre n'a pas besoin de politiques écrites pour dire "n'utilisez pas le plus offensant et le plus sexy comme campagne de marketing pour une ville" , affirme Mme McLeod.

Avec les informations de Perrine Pinel