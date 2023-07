Des résidents de la région d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, ont eu la douleur de perdre leur chien subitement. Celui-ci est mort après avoir été en contact seulement quelques minutes avec des cyanobactéries, communément appelées algues bleu-vert.

L’Hôpital vétérinaire d’Halifax a confirmé mercredi que le chien était mort après avoir passé environ cinq minutes dans l’eau du lac Long, à Hammonds Plains, le 16 juin.

Après cette courte baignade, le chien était incapable de rester debout, ne réagissait plus et semblait avoir des convulsions.

Il est mort en chemin vers l’hôpital vétérinaire, environ deux heures après avoir été dans l’eau.

L’exposition aux algues bleu-vert peut rendre les humains malades et causer la mort des animaux domestiques.

Les symptômes peuvent apparaître quelques heures ou quelques minutes après le contact avec les algues, dit le vétérinaire. Les vomissements, la diarrhée, les éruptions cutanées, des difficultés à respirer, une insuffisance respiratoire ou insuffisance hépatique font partie des symptômes. La mort subite est aussi possible.

Si une personne n’est pas certaine que ce qu’elle voit dans un cours d’eau sont des algues bleu-vert, l’hôpital vétérinaire demande la prudence et recommande de ne pas envoyer son chien se baigner.

Des conditions idéales pour les algues bleu-vert

Les termes algues bleues ou algues bleu-vert sont anciens, explique Dermot Antoniades, professeur titulaire au département de géographie à l'Université Laval. En réalité, maintenant on sait qu'elles sont des bactéries photosynthétiques, alors le terme qu'on préfère utiliser maintenant est cyanobactéries .

La température est un facteur important dans la croissance des algues bleu-vert, mais pas le seul. Le facteur clé, ce sont les nutriments et en particulier le phosphore dans l'eau , a dit le professeur Antoniades dans une entrevue mercredi à l’émission Le Réveil à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le phosphore est naturel. Il se trouve dans des faibles concentrations dans les eaux. Il provient de l'érosion des roches et de la dégradation de la végétation dans les bassins-versants , a-t-il poursuivi.

Des algues bleu-vert dans l'eau.

Les eaux usées, l’activité agricole et industrielle entraînent des concentrations de phosphore plus élevées. Lorsque ce phosphore s’écoule dans les lacs et les rivières, il nourrit les cyanobactéries et celles-ci se multiplient.

Les conditions météorologiques récentes ont été particulièrement bonnes pour le développement des cyanobactéries dans les cours d’eau.

En général, elles aiment que la température oscille entre 15 et 25 degrés, a expliqué dans un entretien téléphonique, jeudi, le professeur Tri Nguyen-Quang, du campus agricole de l'Université Dalhousie qui est situé à Truro en Nouvelle-Écosse. C'est la gamme optimale , dit-il.

En mai cette année, elles ont été au-dessus de 10 degrés, en Nouvelle-Écosse. Le professeur souligne que nous sommes dans la phase El Niño, un phénomène climatique qui arrive occasionnellement, et se caractérise par un réchauffement des océans.

Ensuite, les pluies abondantes ces dernières semaines ont accéléré le transfert du phosphore — donc des nutriments des algues bleu-vert — dans les cours d’eau.

Amy Smith, de la Municipalité régionale d’Halifax, dit que la Ville ne s’étonne pas des concentrations de bactéries cette année. C’était attendu, justement à cause des fortes pluies ces derniers temps.

Jeudi, le lac Cunnard était le seul lac de la municipalité fermé à cause des cyanobactéries.

Avec les renseignements de Julie Sicot et Denis Duchesne