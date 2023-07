Les Elks ont à coeur de mettre fin à presque quatre ans de disette à domicile

Après avoir enchaîné des contre-performances à domicile dans la Ligue canadienne de football (LCF), les Elks d’Edmonton ont à cœur de s’imposer jeudi soir au stade du Commonwealth, face aux Tiger-Cats de Hamilton.

Cela fait 1370 jours depuis le 12 octobre 2019 que les Elks n’ont plus gagné de match sur leur terrain. Ils ont ainsi enchaîné une série de 19 défaites.

Chris Jones, l’entraîneur-chef de l'équipe depuis décembre 2021, préfère voir le verre à moitié plein, en faisant valoir que la saison est longue : Malheureusement, beaucoup de personnes ne voient que le côté négatif, mais c'est ainsi que va le monde de nos jours.

Selon lui, son équipe montre beaucoup de choses positives dans le jeu, notamment la possession du ballon et la capacité à le faire circuler. « Nous devons donc tirer des enseignements positifs [...] et les mettre à profit pour aller de l'avant. »

Au sujet du match contre les Tiger-Cats , Chris Jones semble confiant, du fait de la bonne énergie des joueurs lors des entraînements : J'ai trouvé que les gars avaient une vraie attitude au travail.

Bien gérer les fins de match

Avant la mise en jeu face à la franchise ontarienne, Chris Jones prévient ses joueurs de l’importance de rester solides, notamment en défense, jusqu’au coup de sifflet final. Il souligne que les Elks ont souvent bien joué en début de partie avant de pécher défensivement.

Nous avons [souvent] bien joué en défense, [mais] à certains moments nous avons bloqué. Nous avons fait bouger les choses offensivement et nous avons eu des prises de balles et tout le reste. Mais dans le quatrième quart-temps, il faut être performant. C'est là que la pression se fait sentir. C'est ce à quoi nous devons aspirer.

Ouvrir en mode plein écran Chris Jones est entraîneur-chef des Elks d’Edmonton depuis 2021. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Adam Konar, secondeur des Elks d'Edmonton, relève également que l’équipe doit s’employer à bien gérer les fins de match. Nous avons réalisé de très bonnes périodes tout au long de nos matchs, dit-il. Mais comme la semaine dernière, il s'agit de [bien] terminer ces matchs.

Il faisait notamment allusion à la défaite (12-11) sur le fil la semaine dernière, contre les Roughriders de la Saskatchewan.

À l’instar de son entraîneur en chef, Adam Konar a confiance en l’équipe et avertit que celle-ci finira par devenir un adversaire redoutable.

Nous savons qu'une fois que nous aurons commencé [à nous ressaisir], nous serons une équipe vraiment difficile et beaucoup d'équipes ne voudront pas jouer contre nous.

Des partisans à la vie, à la mort

Malgré la longue mauvaise série de l'équipe de la capitale à domicile, ses partisans ne l’abandonnent pas pour autant. C’est le cas de Christine Ramsay, une québécoise installée à Edmonton depuis à peine un an. Passionnée de football depuis son adolescence, elle était partisane du Rouge et Or de l'Université Laval.

« En déménageant à Edmonton, avec une équipe de football de la [ LCF ] et un très beau stade, c'était une "obligation" de devenir partisane des Elks malgré leur fiche négative », confie-t-elle. Mon fils et moi avons donc nos billets de saison et, à l'occasion, nous amenons un ami afin de leur faire découvrir ce sport.

On garde espoir, nous serons présents au rendez-vous ce soir et toujours fiers de porter nos couleurs!

Ouvrir en mode plein écran Christine Ramsay sera de nouveau présente ce soir au stade pour encourager son équipe, les Elks d'Edmonton, face aux Tiger-Cats de Hamilton. Photo : Fournie par Christine Ramsay

Si elle estime que la défense et les unités spéciales sur les retours de bottés font un bon travail, elle croit cependant que « l'offensive devrait diversifier un peu ses jeux et impliquer un peu plus le receveur québécois Vincent Forbes-Mombleau, ancien joueur étoile de l'Université Laval.

Pour sa part, Andrew Hoskins, animateur de balados et partisan inconditionnel des Elks, souligne la peine qu’il ressent lorsque son équipe perd à domicile. Il croit cependant que cela devrait être encore plus douloureux pour les joueurs, car ils veulent toujours gagner pour nous .

Pour le match de ce soir, il a bon espoir en la victoire des siens qui, dit-il, ont fait des pas dans la bonne direction .

Je suis optimiste, car l'équipe a fait des progrès au cours des deux dernières semaines [...]. On voit que les joueurs reviennent aux choses qu'ils font bien : ils font circuler un peu plus le ballon, ils sont un peu plus équilibrés dans leur jeu offensif.

Ouvrir en mode plein écran Animateur de balados, Andrew Hoskins est un partisan inconditionnel des Elks d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Travis McEwan/CBC

Christine Ramsay dit par ailleurs souhaiter une victoire des Elks pour faire taire les « commérages sur le mauvais sort relié au changement de nom de l'équipe ».