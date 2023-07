FEQ : la météo a raison des Cowboys Fringants

On ne pourra pas dire que le Festival d'été n'aura pas tout tenté pour présenter le spectacle des Cowboys Fringants, sur les plaines d'Abraham, jeudi. Mais Dame Nature en a décidé autrement, forçant l'annulation du rendez-vous tant attendu avant même qu'il ne commence.

L’émotion était vive sur les visages des membres des Cowboys Fringants, qui gèrent leurs sorties avec parcimonie ces jours-ci et qui se sont présentés sur scène après que l’ordre d’évacuation eut été donné sur le site.

Marie-Annick Lépine, Karl Tremblay, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras ont bien essayé d’interpréter une seule chanson, question de récompenser les courageux qui étaient venus malgré une veille d’orages violents, mais l’organisation a coupé court à leur tentative en diffusant à nouveau le message d’intérêt public.

On s'excuse! Ce n'est pas notre décision. On va essayer d'en faire une vite. Mais on ne peut pas brancher les instruments… Quelle chanson est-ce qu'on pourrait faire vite ensemble a capella? avaient-il demandé, avant de commencer à jouer Sur mon épaule, accompagnés d’une seule guitare acoustique.

Mais ils n’ont jamais pu terminer la chanson. L'annulation était d'autant plus crève-cœur que le chanteur Karl Tremblay combat présentement un cancer de la prostate.

Vers 20 h 30, Marie-Annick Lépine a publié une brève réaction sur la page Facebook du groupe.

Je ne sais pas quoi dire à part que nous sommes vraiment déçus… , a-t-elle écrit, accompagnant son message d'un émoji triste, presque au même moment où une pluie abondante a commencé à tomber sur le centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran Même si la FEQ a tout fait pour présenter le spectacle des Cowboys fringants, l'orage a eu raison de leur prestation sur les plaines d'Abraham. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Le FEQ avait pourtant tout mis en place afin de battre l’orage de vitesse, en annulant la prestation de Sara Dufour en ouverture de programme, puis en devançant celles de Robert Charlebois et des Cowboys Fringants à respectivement 18 h 30 et 19 h 30. Qui plus est, la prestation du Garou original était amputée de 30 minutes, passant de 1 h 30 à 45 minutes.

L’évincée de la soirée avait fait contre mauvaise fortune bon coeur dans une publication sur le réseau social Instagram.

Gens de Québec, je viens malheureusement d’apprendre que mon spectacle de ce soir au FEQ est annulé à cause de la température. On se reprend le 22 mars 2024 au Théâtre Capitole , a écrit Sara Dufour, visiblement déçue.

Ouvrir en mode plein écran Ils étaient nombreux à être venus entendre les Cowboys fringants sur les plaines d'Abraham. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Ce chambardement d’horaire n’aura pas suffi pour permettre aux Cowboys Fringants de présenter la carte blanche sous forme de rétrospective des 25 dernières années qui leur a été confiée, au plus grand désarroi de milliers d’inconditionnels.

Seuls les fans de Charlebois ont pu goûter à une partie de sa proposition, alors qu’il a été stoppé après avoir livré sept des quinze chansons d’un programme constitué presque exclusivement de grands succès.

Condensé de Charlebois

Sans aucun préambule ni présentation, l’auteur-compositeur-interprète de 79 ans s’était amené sur scène vêtu d’un bon vieux tuxedo canadien bleu pâle.

Bonsoir mes amis! La vie, ça se passe toujours comme on pense! Mais ça s’en vient vers nous, alors on m’a demandé de commencer plus tôt… Chanson de circonstance! a lancé Charlebois, avant d’entamer Le manque de confiance en soi, sa tignasse frisée et exempte de cheveux blancs écrasée par le vent.

Ouvrir en mode plein écran Robert Charlebois en grande forme livre un solo de guitare. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Insistant sur le fait que les Québécois n’étaient pas faits en chocolat , Charlebois a enchaîné sans attendre le premier d’une série de classiques, avec Dolorès, réarrangée avec de la podorythmie et un accompagnement de violon traditionnel.

Profitant d’un passage musical, le vénérable musicien a une fois de plus démontré son grand talent de conteur et son humour, avec une blague évoquant le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, ce qui a bien fait rire l’assistance.

Appuyé visuellement par les projections éclatées de son spectacle Robert en CharleboisScope, le parrain du rock québécois a mis la pédale au fond avec le troisième titre de la soirée, Ent’2 joints. Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham… s’est-t-il amusé à appuyer. Puis, sans reprendre son souffle, s’est lancé dans Tout écartillé sur fond de projections psychédéliques, sacrifiant au passage Musique de chambre, qui était prévue au programme.

Ouvrir en mode plein écran Robert Charlebois était visiblement heureux de jouer devant le public des Plaines. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Déterminés à expédier leur performance avant que que la pluie ne s'abatte sur les festivaliers, Charlebois et compagnie allaient continuer de modifier leur programme. Alors que le chanteur était en train de présenter la pièce Mon pays, son groupe se lançait plutôt dans California, faisant un bond de deux chansons sur la liste.

Invitée surprise

Une surprise attendait toutefois les festivaliers occupant le parterre des Plaines, alors que Louise Forestier se joignait à Charlebois pour l’interprétation de cette chanson. Avec la présence de sa complice des 60 dernières années, la suite était inévitable : Lindbergh a pris son envol, survoltée et magnifiée par une section de cuivres.

Ouvrir en mode plein écran Robert Charlebois a eu le temps de chanter quelques-uns de ses plus grands succès. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Alors qu’une connexion avait été bien établie avec le public, le Festival d’été a choisi ce moment pour mettre un terme à la prestation de Charlebois.

Merci! Bonsoir! Et peut-être à plus tard! avait lancé ce dernier, optimiste, en quittant la scène au pas de course.

C’est ce qui allait pourtant conclure une soirée qui s’annonçait mémorable. Mais ce ne fut pas pour les raisons qu'on imaginait.