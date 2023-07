Plus d’un million de prêts hypothécaires devront être renouvelés cette année. Ces propriétaires canadiens feront face à des taux d’intérêt jamais vus en 22 ans, une situation qui causera beaucoup d’anxiété dans certains foyers.

La décision de la Banque du Canada de porter son taux directeur à 5 % —le plus élevé depuis avril 2001— rendra la vie plus difficile aux ménages qui renouvellent leur hypothèque et à ceux dont le prêt hypothécaire est à taux variable, selon l’économiste principal de Desjardins, Marc Desormeaux.

Les propriétaires s’apprêtant à renouveler leur prêt hypothécaire vivront un choc lorsqu’ils magasineront leur taux, selon le courtier hypothécaire Ron Butler. Leur taux pourrait doubler et leurs versements ne cesseront d’augmenter , prévient-il. Certains seront même forcés de vendre leur maison, dit-il.

Dans les circonstances, Ron Butler recommande aux propriétaires de contracter un prêt à taux fixe de courte durée.

L’Albertain Ian Madsen a choisi un taux fixe de moins de 5 % pendant cinq ans, ce qui entraînera une hausse de 26 % de ses versements.

C’est quelques milliers de dollars de plus par année, mais je voulais un taux fixe pour éviter le chaos.

Un terme hypothécaire de deux ou trois ans permettra aux emprunteurs de réévaluer les taux hypothécaires plus tard, selon Ron Butler. Le taux directeur redescendra, mais je ne sais pas quand , prédit le courtier.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller financier Preet Banerjee affirme que le prochain renouvellement sera très douloureux pour certains ménages. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Quoi qu’il en soit, le prochain renouvellement sera très douloureux , estime le conseiller financier Preet Banerjee. Les propriétaires devront faire des choix très difficiles , explique-t-il. Ceux qui décideront de conserver leur période d’amortissement verront leurs versements bondir.

Ménages désespérés

Les Canadiens détenant une hypothèque à taux variable depuis environ deux ans, comme la Britanno-Colombienne Leena Chandi, sont bien au fait des conséquences de l’augmentation fulgurante du taux directeur depuis mars 2022.

Ouvrir en mode plein écran La propriétaire britanno-colombienne Leena Chandi s'inquiète de l'augmentation du taux d'intérêt. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Les versements de la mère de trois enfants représentent maintenant la moitié de sa paie. Sa famille, dit-elle, a dû faire des sacrifices . Nous ne prendrons pas de vacances, nous ne sortons pas pour souper autant , dit Leena Chandi.

À quel point les gens doivent-ils se battre pour garder leur maison? La Banque du Canada comprend-elle les conséquences de l’augmentation du taux directeur sur la population?

Dans de telles situations, certains prêteurs pourraient suggérer aux emprunteurs de prolonger leur période d’amortissement afin de réduire les versements, affirme le conseiller financier Preet Banerjee. Cela pourrait toutefois occasionner des coûts supplémentaires de 100 000 $ ou plus, dit-il.

Publicité

Et vous ne rembourserez peut-être pas votre hypothèque avant l’âge de 70 ou 80 ans , poursuit-il.

Preet Banerjee et Ron Butler recommandent aux Canadiens de magasiner leur taux en parlant aux banques et à des courtiers hypothécaires au lieu de se contenter de ce que leur offre leur prêteur actuel dans leur lettre de renouvellement.

Typiquement, l’offre contenue dans la lettre n’est pas la meilleure sur le marché , affirme Preet Banerjee. Vous demeurerez peut-être avec votre prêteur, mais au moins, vous savez ce qui est sur le marché et vous pouvez négocier , dit-il.

Avec les informations de Philippe de Montigny et CBC