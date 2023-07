De l’aide à la classe dans plusieurs écoles de l’Abitibi-Témiscamingue

Plusieurs écoles de l'Abitibi-Témiscamingue auront accès à des aides à la classe dès la prochaine rentrée scolaire.

Les aides à la classe soutiennent le personnel enseignant en effectuant des tâches non pédagogiques.

Au Témiscamingue, les écoles Notre-Dame de Béarn-Fabre, Saint-Isidore de Laverlochère et St-Gabriel de Ville-Marie sont concernées par ces nouvelles ressources.

À Rouyn-Noranda, les écoles de Cléricy/Mont-Brun et Notre-Dame-de-Protection auront accès à des aides.

Dans la Vallée-de-l'Or, les écoles Notre-Dame-de-Fatima et Saint-Isidore sont ciblées par le ministère de l'Éducation.

Cette annonce est fort bien accueillie par la présidente du Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue, Cindy Lefebvre.

Publicité

« D'avoir un ajout d'une personne en classe, auprès des élèves, qui donne un coup de pouce au quotidien, clairement que c'est une excellente nouvelle », a-t-elle mentionné.

« On avait seulement deux écoles qui en bénéficiaient sur le territoire, mais de savoir que le nombre s'agrandit, on s'en réjouit. Ça va évidemment faire une belle différence dans le quotidien des enseignantes et enseignants qu'on représente », a souligné Mme Lefebvre.

Le projet-pilote d'aide à la classe se déroule depuis un an dans une centaine d'écoles de la province. Le gouvernement souhaite augmenter de 4000 le nombre d’aides à la classe.

« C'est vraiment un projet porteur d'espoir pour nous parce qu'il permet de donner de l'air aux enseignantes et aux enseignants, pour qui la tâche est devenue très, très lourde et complexe », a affirmé Cindy Lefebvre.