Le directeur d’UNI présente ses excuses et donne des explications

Le chef de la direction d’UNI Coopération financière, Robert Moreau, a exprimé « son plus grand regret aux membres pour les problèmes qu’ils ont rencontrés », jeudi.

Ce qui s’est produit, c’est que ça n’a pas tout à fait fonctionné comme on voulait , explique-t-il.

On est extrêmement extrêmement désolé pour ça. On ne prend pas ça à la légère. C’est du sérieux. On va s’assurer que les gens aient une pleine prise en charge, s’il y a des frais, on va s’occuper de nos membres.