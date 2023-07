Tout le gratin politique et économique de la Matanie était réuni en compagnie de deux ministres fédéraux pour l’annonce du plus grand investissement privé en Matanie depuis 30 ans.

L'implantation de Duravit à Matane aura des impacts sans précédents sur le développement économique de la Matanie avec 90 M $ d’investissement et la création de 240 emplois.

Avec raison, le maire de Matane, Eddy Métivier, arborait jeudi un sourire d'un million de dollars. Il avait aussi une raison plus personnelle de se réjouir puisque l'usine de Duravit s'élèvera sur le terrain de l'ancienne cartonnerie RockTenn, qui a fermée ses portes en février 2012, laissant 110 travailleurs sur le carreau.

J’étais un des derniers employés de l’usine Rocktenn quand elle a fermé en 2012 et aujourd'hui je réécris une page d’histoire avec toute l’équipe qui a permis de consolider tout ça

«Il fallait vraiment être agressif et pousser ce projet-là», affirme le maire de Matane, Eddy Métivier.

Le maire de Matane gardait le secret depuis plusieurs mois. Il était visiblement soulagé de pouvoir enfin se réjouir publiquement de la nouvelle.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a aussi eu jeudi une pensée pour cette page plus sombre de l'histoire de la Matanie.

Je ne peux pas m’empêcher de penser au 29 février 2012, je me souviens très bien quand l’usine a fermé de façon sauvage, disons-le. Je sais que depuis des années, il y a d’anciens travailleurs qui ne sont même pas capables de passer ici parce que ça leur fait trop de peine , raconte M. Bérubé.

Il observe que la nouvelle usine comptera le double d'employés que l’on retrouvait à RockTenn. Ce seront des emplois très bien payés, de l’argent neuf pour le Québec, parce qu’on va vendre les produits dans le nord-est des États-Unis. C’est une réussite exceptionnelle.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a fait l'annonce au nom du gouvernement du Québec en remplacement du ministre délégué Christopher Skeete.

Sourires ministériels

La ministre fédérale des Sports et responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, estime que c’est une journée extraordinaire pour la population. C’est une nouvelle très, très positive pour la région. Je suis très contente qu’on participe à rendre ce rêve possible , ajoute-t-elle.

La ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, était aussi à Matane, jeudi.

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, estime que c’est le talent des gens d’ici qui a fait la différence pour attirer une entreprise internationale qui opère depuis 200 ans dans 130 pays.

Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, s'est dit fier du travail accompli pour convaincre Duravit de s'installer à Matane.

Quand on parle de plus de 200 emplois, ici, à Matane, c’est peut-être l’équivalent d’avoir 5000 emplois en métropole, alors pour moi, c’est un grand moment. [...] Le message que ça envoie aux Québécois et Québécoises, c’est qu’on est capable de gagner , déclare-t-il.

La haute direction de l'entreprise allemande Duravit, Thomas Stammel et Stephan Tahy, s'était déplacée pour l'occasion.

La direction de Duravit a d’ailleurs tenu à souligner, pendant la conférence de presse, l’efficacité et le travail d’équipe sans précédent, sans lourdeur bureaucratique, dont ils ont pu bénéficier tout au long du processus.

Le président d’Investissement Québec International, Hubert Bolduc, estime que c’est le début d’une relation d’affaires qui générera des retombées économiques majeures pour l’ensemble du Québec. Il a cependant souligné que ce sera un défi de recruter 240 employés dans le contexte actuel de pénurie de main-d’oeuvre, défi que la Ville de Matane est prête à relever.

Le président d'Investissement Québec International, Hubert Bolduc.

C’est que la direction de l’usine ne compte pas miser sur le recrutement de main-d’oeuvre internationale. Le directeur général de Duravit à Matane, Christian Gilles, affirme vouloir embaucher et former de la main-d'œuvre québécoise.

Oui, il y a pénurie de main-d’oeuvre, mais on n’est pas pour attendre deux ans. Il fallait vraiment être agressif et .pousser ce projet-là , affirme Eddy Métivier. Il se dit optimiste. On a une belle attractivité naturelle avec le fleuve et les Chic-Chocs à portée de main, notre qualité de vie.

La Ville de Matane compte également former un comité pour trouver des solutions à la rareté des logements. Les employés n’arriveront pas le mois prochain. L’usine commencera à produire en 2025. La Ville va former un comité habitation et on devrait annoncer quelque chose cet automne , assure-t-il.

Matane l'emporte sur Saguenay

Le directeur général de Duravit à Matane a expliqué que les candidatures de Saguenay et de Matane ont été évaluées par l’entreprise pour y construire son usine. Finalement, c’est Matane que la compagnie a choisi à cause de son port en eaux profondes et de sa proximité avec les matières premières qui viennent principalement du Labrador.

Le directeur général de Duravit à Matane, Christian Gilles, s'est établie dans la ville avec sa jeune famille.

Beaucoup d'équipements viennent aussi d’Italie, donc le port est vraiment une aide essentielle. Et nous sommes ici à Matane pour fournir, après tout, l’Amérique du Nord, du Canada jusqu’au Mexique , explique Christian Gilles.

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, déclare que le Canada, le Québec, doivent se permettre d’être ambitieux. On gagne dans les batteries, on gagne dans l'aluminium. Saguenay sera le plus grand site de production dans le monde, si vous excluez la Chine. Là, on va faire la première céramique verte au monde .

On se positionne dans l'économie du 21e siècle et c'est ça, je pense, qu'il faut retenir pour attirer des talents.