Des revendeurs rétro forment un collectif dans une nouvelle boutique à Calgary

Alors que les marchés éphémères rétro continuent de gagner en popularité, un duo de Calgary a ouvert un magasin où les revendeurs peuvent mettre en vente leurs produits de façon permanente.

Situé dans le quartier Mission de Calgary, le Kept Clothing Collective est un magasin de détail pour les revendeurs de vêtements de seconde main qui a ouvert ses portes à la fin du mois dernier.

La cofondatrice Émilie Gagnon souligne que la boutique est un espace où l'esprit de communauté l'emporte sur la concurrence pour les revendeurs.

Une des plus grosses valeurs qu'on a pour le magasin, c'est de créer cette communauté et ce sentiment d’appartenance, non seulement pour les vendeurs, mais aussi pour les acheteurs , explique-t-elle.

Comptant actuellement 18 vendeurs, le magasin regorge de produits de styles et de tailles différents.

Nous avons beaucoup de variété et c'est quelque chose que nous nous efforçons d'avoir tout le temps , indique Heather Hill, l'autre cofondatrice de la boutique. Nous voulons qu'il y ait quelque chose pour chaque personne qui entre dans notre magasin.

Ouvrir en mode plein écran Émilie Gagnon (à gauche), native du Québec, et Heather Hill (à droite), originaire de l'Ontario, sont les cofondatrices de Kept Clothing Collective à Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Elle explique que l'approvisionnement et la sélection de l'inventaire sont laissés à la discrétion du revendeur et leur donnent ainsi toute la liberté créative pour présenter leur marque comme ils l'entendent.

Les bottes de cowboy ont été nos plus gros vendeurs depuis l’ouverture du magasin , note toutefois Émilie Gagnon, qui ajoute qu’entre 150 et 200 paires ont été vendues depuis le 23 juin.

Quand la conscience écologique alimente la tendance

Heather Hill est propriétaire de la marque Modern Vintage, vendue dans la boutique du Kept Clothing Collective.

Cette dernière pense que les vendeurs et les clients sont devenus plus enclins à ne pas acheter de nouveaux vêtements dans le but, notamment, de réduire le gaspillage.

Je pense que les gens sont plus conscients de leurs achats maintenant que les dessous de l'industrie de la mode ont été mieux exposés , explique la cofondatrice.

Ouvrir en mode plein écran Kept Clothing Collective regroupe actuellement 18 revendeurs de vêtements et d'accessoires de seconde main. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Tant sur le plan écologique que social, celle-ci observe un intérêt accru pour la mode recyclée.

Colleen Granger a eu l'envie d'entrer dans le magasin pour la première fois jeudi, après avoir aperçu une enseigne seconde main à l'extérieur, le long de la 4e Rue sud-ouest.

Nous nous efforçons toujours de réduire, de réutiliser et de recycler , affirme cette touriste originaire du Manitoba. Je sais que l'industrie textile est très polluante, c'est pourquoi je veux acheter des vêtements d'occasion chaque fois que c'est possible.

Ouvrir en mode plein écran Le magasin d’articles seconds main situé sur la 4e rue sud-ouest à Calgary a ouvert ses portes le 23 juin. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Accompagnée de sa fille, Jessica, elle a passé une partie de son après-midi à parcourir les nombreux rayons de vêtements.

J'aime que les articles aient un certain cachet et caractère , souligne Jessica Granger. Surtout lorsqu'il s'agit d'un commerce local.

Face à la popularité immédiate de la boutique à Calgary, Émilie Gagnon est optimiste quant à l'avenir de la mode recyclée.