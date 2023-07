Des Gaspésiennes dénoncent la précarité des services d’obstétrique

Après les élus municipaux, c’est au tour de la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (TCGF-GIM) de sonner l’alarme concernant les fréquentes découvertures des services d’obstétrique dans la région.

La Table interpelle le premier ministre, François Legault, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et les élus régionaux à propos de la situation qu’elle juge préoccupante.

On veut amener à leur attention à quel point ce manque de service de proximité en obstétrique a non seulement des impacts importants sur les familles, mais aussi sur les travailleuses du réseau de la santé , explique la coordonnatrice à la TCGR-GIM , Nastassia Williams.

Les CISSS de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent multiplient depuis un certain temps les ruptures de services pour les femmes enceintes, à Amqui, à Gaspé, à Matane et à Chandler notamment.

La TCGR-GIM , qui fait la veille des découvertures des services d’obstétrique depuis plusieurs années, en a observé un nombre plus important sur de plus longues périodes dans la dernière année.

Pour Nastassia Williams, est la coordonnatrice de la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Les ruptures fréquentes sont principalement causées par un manque de personnel, souvent de la main-d’œuvre infirmière.

Ça nous sonne comme une cloche qu’il y a un enjeu sur le plan des conditions de travail de ce métier qui fait que c’est difficile de recruter suffisamment d’infirmières pour pourvoir les postes et assurer un service en permanence sur le territoire , poursuit Mme Williams.

En raison de ces ruptures de service, les femmes enceintes doivent parcourir 100 kilomètres, parfois plus, pour se rendre dans l’établissement de contingence prévu par le CISSS .

Par exemple, cet été, les familles qui attendent un enfant dans le secteur de Gaspé ne pourront pas y accoucher une semaine sur deux. Elles devront se rendre à l’hôpital de Chandler. Pour certaines femmes, notamment celles de Grande-Vallée, c'est deux heures de route.

La période périnatale est déjà, dans certains cas, plutôt stressante. En ajoutant le potentiel de découverture, le fait de ne pas savoir où on va accoucher, ça ajoute un stress et dans certaines familles, ça peut aussi vouloir dire certaines acrobaties importantes pour des enfants plus vieux ou même des emplois , précise la coordonnatrice.

Nastassia Williams rapporte que face à cette situation, certaines femmes ont envisagé un déclenchement médical pour leur accouchement.

Elle raconte même avoir eu vent que certaines familles envisagent de se rendre au centre hospitalier à la toute dernière minute pour ne pas être transférée vers un autre hôpital. Ça amène des préoccupations aussi sur le plan de la sécurité , fait-elle valoir.

Le gouvernement doit prendre acte et s’assurer que les citoyennes des régions éloignées soient traitées, non pas comme des citoyennes de deuxième classe ou des usagères, mais bien comme des titulaires de droit en matière de santé.

La Table de concertation reconnait les efforts déployés par le CISSS de la Gaspésie pour atténuer le problème de pénurie de main-d'oeuvre dans les salles d'accouchement, mais estime que les solutions relèvent aussi du ministère de la Santé.

Une reconnaissance de l’ampleur de la tâche des infirmières et des préposés aux bénéficiaires, une amélioration de leurs conditions de travail, l’inclusion des travailleurs de la santé et des sages-femmes dans les discussions pourraient faire partie des moyens pour améliorer la situation, selon Mme Williams.