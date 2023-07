Les autorités de la Colombie-Britannique lèvent un signal d’alarme à propos du manque d’eau dans la province provoqué par une sécheresse « très grave ».

Selon un rapport du Centre de prévision des régimes fluviaux, quatre des 34 bassins versants de la Colombie-Britannique sont au niveau 5 de sécheresse, le plus élevé du système de classification.

Les zones près des bassins de Fort Nelson, Bulkley Lake et de l’ouest et l’est de l’île de Vancouver subiront presque certainement des effets néfastes associés à cette situation, estime le gouvernement.

La province relève 18 bassins au niveau 4 de sécheresse, 10 au niveau 3, un au niveau 2 et un au niveau 1.

Ouvrir en mode plein écran Plus des deux tiers des bassins versants de la Colombie-Britannique sont classés aux niveaux 4 ou 5 de sécheresse. Photo : Radio-Canada

Alors que la province répertorie le niveau de sécheresse des bassins versants, ce sont les Premières Nations et les gouvernements locaux qui imposent des restrictions sur l’utilisation d’eau par les ménages.

Par exemple, sur l’île de Vancouver, l’arrosage du gazon est permis uniquement certains jours. Il l'est pendant des heures restreintes dans la vallée de Comox et pour les districts régionaux de Nanaimo et de la vallée de Cowichan.

D’autres restrictions sont en vigueur dans la province.

Des douches plus courtes

Nous encourageons la réduction volontaire, mais des mesures de régulation peuvent être introduites si nécessaire , a déclaré la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, Bowinn Ma, en conférence de presse, jeudi.

Arroser le gazon avec parcimonie, voire ne pas l'arroser du tout, prendre des douches plus courtes, lancer le lave-vaisselle ou une brassée de lavage lorsque la machine est pleine et fermer l’eau lors du brossage des dents ou du rasage sont des mesures recommandées par la province.

La province a mis en place un programme pour rembourser aux Premières Nations et aux autorités locales les coûts de transport de l'eau potable et de désalinisation, en cas de besoin.

« De graves conséquences »

Nous prévoyons une saison de sécheresse très grave qui nécessitera l'intervention de tous , a indiqué Bowinn Ma, invitant également les entreprises à prendre des mesures de conservation d’eau.

À la fin juin, le régulateur de l'énergie de la Colombie-Britannique a interdit la déviation d'eau de certaines rivières en raison de la faiblesse des débits pour des opérateurs pétroliers et gaziers.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation anticipe de graves conséquences pour les producteurs agricoles. Les éleveurs de bovins et les producteurs laitiers sont les plus touchés pour le moment, a estimé Michelle Koski, vice-ministre adjointe au ministère. Nous travaillons avec nos homologues fédéraux pour évaluer activement la situation , a-t-elle précisé.

Nous travaillons avec les titulaires de permis d'utilisation de l'eau pour obtenir des réductions volontaires , a déclaré Connie Chapman, directrice, gestion de l'eau au ministère des Forêts. Si les mesures de réduction volontaire sont insuffisantes, des mesures réglementaires pourraient être nécessaires.

Une sécheresse inédite

Nous sommes bien en deçà de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent , a commenté Jonathan Boyd, hydrologue au Centre de prévision des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique, en parlant du niveau d'eau dans la province.