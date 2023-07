Lutte à la tordeuse : les feux de forêt ont nui au combat de la SOPFIM

La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) n’a pas été en mesure de compléter son programme 2023 de lutte contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en raison des feux de forêt.

Les équipes de la SOPFIM avaient planifié des arrosages d’insecticide à partir de ses bases de Dolbeau-Mistassini et de Saint-Honoré sur près de 128 000 hectares de forêt. Toutefois, la situation ne leur a permis que de réaliser 22 % des travaux à Dolbeau-Mistassini et 71 % à Saint-Honoré.

Les feux de forêt ont vraiment touché nos opérations surtout en Abitibi et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’espace tarmac et aérien ont été réquisitionnés par la SOPFEU [Société de protection des forêts contre le feu]. La SOPFIM a prêté une vingtaine de personnes en renfort à la SOPFEU et aussi des avions de repérage, question de solidarité , explique le directeur général de la SOPFIM , Éric Lacroix.

La Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies n'a pas pu compléter l'arrosage prévu d'insecticide pour lutter contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Photo : André Michel

Les experts estiment qu’une partie des forêts de la région sont au milieu d’une épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette. Il s’agit d’un phénomène qui revient aux 30 ans et qui peut perdurer sur une période de 10 à 15 ans.

Au niveau des superficies touchées par la tordeuse, entre 2021 et 2022 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu une hausse de 1,9 million d'hectares à 2,2 millions d'hectares. Donc la tordeuse est encore en train de se développer, nous ne sommes pas en décroissance , précise-t-il.

Ces insectes au stade de larve se nourrissent des feuilles des arbres, ce qui cause la mort des essences après quelques années. Si les incendies sont un moyen efficace de réduire les populations de bêtes défoliatrices, ceux-ci n’ont pas touché les zones identifiées problématiques par la SOPFIM dans la région.

Au niveau de la fumée et les conditions en générales [dû aux feux de forêt] n’étaient pas optimales pour le cycle de reproduction de l’insecte. Au moment où la chenille devient un papillon, elle s’oriente avec la lumière du soleil, mais là, il y a des régions avec le smog et la fumée où il n’y a pas eu beaucoup de luminosité, alors on va voir tout ça à l’automne , indique-t-il.

Éric Lacroix est le directeur général de la SOPFIM. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Il s’agit toutefois d’une théorie qui restera à confirmer à l’automne lorsque des travaux d’échantillonnage et de survol aérien des colonies d’insectes seront faits.