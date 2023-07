L’entreprise Garage R. Lebreux et Fils à Baie-Comeau ainsi que son administratrice, Nadine Lebreux, ont été condamnées à payer des amendes de plus de 107 000 $.

Une enquête de Revenu Québec a conclu que la compagnie a rendu des services sans percevoir, déclarer ou remettre à l’État la taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et les services (TPS).

Les montants omis s’élèvent à près de 54 500 $ pour la TVQ et 27 500 $ pour la TPS .

Nadine Lebreux a plaidé coupable à 13 chefs d’accusation en lien avec cette affaire lors d’une audience au palais de justice de Baie-Comeau le 16 juin. Les charges pesaient contre elle et contre sa société.

Ouvrir en mode plein écran L'entreprise Garage R. Lebreux et Fils à Baie-Comeau et son administratrice ont plaidé coupable à des accusations de fraude fiscale. Photo : Capture d'écran / Google Maps

Au terme de la période d’appel de 30 jours, l’administratrice et sa compagnie seront inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics de l’Autorité des marchés publics pour cinq ans.

Une perquisition par les enquêteurs de Revenu Québec en septembre 2021 avait permis d’identifier que Garage R. Lebreux et Fils avait perçu les taxes pour certains services sans les déclarer et les remettre à l'État. Aussi, l’entreprise a rendu des services sans percevoir les taxes et n’a pas transmis à Revenu Québec ses déclarations de revenus pour les exercices financiers terminés le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020.

Plus de détails suivront.