La concentration d’un polluant cancérigène à Hamilton dépasse les normes provinciales, et pas seulement dans les zones industrielles, selon un chercheur de l’Université de Toronto.

Le benzo[a]pyrène est produit par la combustion de carburants fossiles, notamment dans les fours à coke des aciéries et les moteurs des véhicules.

Le professeur adjoint de géographie, de géomatique et d'environnement Matthew Adams a mené l’étude de deux ans sur la qualité de l’air réalisée en collaboration avec la Ville de Hamilton et l’association communautaire Environment Hamilton.

Il fait l’analogie entre la concentration de benzo[a]pyrène dans l’air et celle des cigarettes. Dans les quartiers urbains près des installations industrielles, c’est un peu comme si tout le monde fumait une cigarette par jour , observe-t-il.

Publicité

Dans les secteurs plus ruraux de Hamilton, comme Dundas et West Mountain, c’est mieux, peut-être un tiers à une demi-cigarette .

Ce qui est important, dans nos résultats, c’est que le polluant est présent dans toute la ville , souligne le chercheur, qui note aussi que les concentrations à Hamilton sont plus élevées qu’à la plupart des endroits en Ontario.

Des émissions qui dépassent les normes

La prochaine étape de la recherche examinera le taux de cancer dans les quartiers les plus pollués.

Même si le risque individuel n’est pas beaucoup plus élevé, selon le chercheur, il s’attend à constater une hausse des cancers pour l’ensemble de la population.

Certaines entreprises, dont ArcelorMittal Dofasco, bénéficient d’une exemption du ministère de l’Environnement de l'Ontario qui leur permet de dépasser les normes provinciales d’émissions.

Publicité

C’est généralement une question d’économie , a expliqué Matthew Adams quand on lui a demandé pourquoi ces exemptions existent. Si l’on pouvait réduire ces exemptions individuelles, la qualité de l’air s’améliorerait rapidement.

Les exemptions accordées à trois aciéries de Hamilton ont expiré à la fin juin et de nombreux acteurs de la communauté demandent à la province de ne pas les renouveler.

L’abandon du charbon pour la fabrication de l’acier, une transition enclenchée à ArcelorMittal Dofasco, et le passage aux véhicules électriques feraient une grande différence, les moteurs à combustion étant une autre source importante de benzo[a]pyrène.

La transition amorcée

Lors d’une conférence de presse jeudi à Hamilton, le premier ministre Doug Ford a déclaré qu’il discuterait des exemptions avec son ministre de l’Environnement David Piccini. Il a rappelé que la province soutient financièrement ArcelorMittal Dofasco dans les travaux en cours pour réduire la pollution.

En février 2022, le gouvernement Ford a accordé à la compagnie une aide de 500 millions de dollars sous forme de prêt et de subvention.

Ottawa avait annoncé l’année précédente une contribution de 400 millions de dollars à un projet qui visait à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre.

Un porte-parole du ministre ontarien de l’Environnement souligne lui aussi que le gouvernement fait des investissements dans l'industrie sidérurgique pour mettre fin à l'utilisation du charbon et électrifier la production , ce qui améliorera considérablement la qualité de l'air à Hamilton .

Il note aussi que la qualité de l’air dans cette ville s'est considérablement améliorée depuis le milieu des années 1990 et que les émissions de certains polluants comme le soufre, le benzène et le benzo[a]pyrène ont été réduites de plus de 90 %.

CBC a contacté ArcelorMittal Dofasco, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication de ce texte.

Avec les informations de Yanick Lepage et de Saira Peesker de CBC