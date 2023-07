Les Réginois devront encore attendre avant de boire de l’alcool dans les parcs

Le conseil municipal de la Ville de Regina a reporté les discussions concernant l'autorisation de la consommation d'alcool dans des parcs de la ville au 16 août prochain.

Mercredi, un total de 31 résidents ont fait le déplacement jusqu'à l'hôtel de ville de Regina pour exprimer leur opinion sur les discussions entourant la possibilité de consommer l'alcool dans 12 parcs de la ville, également connu sous le nom du programme Alcohol in Parks.

La décision de reporter le vote a suscité une réaction d'indignation parmi les résidents présents qui, après une attente de près de cinq heures, étaient prêts à s'adresser au conseil et à présenter leurs idées concernant la proposition.

La directrice municipale, Niki Anderson, estime que l'administration est confrontée à des contraintes de temps et dispose de peu d'options pour la mise en place du programme cet été.

Ma recommandation initiale était d'essayer de lancer le programme le plus tôt possible au cours de l'été, afin d'avoir le plus de temps possible pour recueillir les commentaires des utilisateurs et pour donner aux gens le temps d'en faire l'expérience , a souligné Mme Anderson.

D’ailleurs, un groupe de manifestants s'est également mobilisé devant la mairie pour exprimer leur opposition à cette proposition.

L'un des manifestants, Harold Lutzer, estime que cette nouvelle mesure entraînera une augmentation de la consommation d'alcool.

Je suis totalement opposé à l’alcool et le fait de l'autoriser dans les parcs ne fera qu'aggraver le problème et nous avons déjà toutes sortes de problèmes. [...] Je pense qu’on devrait abandonner le projet et dire non à l’alcool , déclare M. Lutzer.

En Saskatchewan, la consommation d'alcool et les abus sont plus nombreux que dans n'importe quelle autre province.

Lors de sa séance du 6 juillet 2023, le comité exécutif de la Ville de Regina a approuvé, avec une majorité de 6 voix contre 4, la proposition qui autorise la consommation d'alcool dans 12 parcs de la municipalité.

Le programme Alcohol in Parks est prévu d'avoir un coût estimé à environ 27 000 $. Cette somme sera allouée à partir du budget de fonctionnement de la Ville pour l'année 2023.

Les fonds seront principalement utilisés pour l'installation de panneaux supplémentaires et de poubelles dans les parcs désignés.

Les conseillers municipaux John Findura et Terina Nelson ont déjà exprimé leurs préoccupations quant aux risques de sécurité associés à une autorisation, tant dans les parcs concernés que dans les environs immédiats.

Cependant, le Service de police de la Ville de Regina estime qu'il est encore trop tôt pour déterminer si ces changements auront un impact sur la sécurité.

Nous répondrons aux préoccupations du public et aux appels de service, comme toujours. La police continuera de travailler avec la Ville pour assurer la sécurité publique et la jouissance des espaces publics , avaient déclaré les forces de l’ordre dans un communiqué daté du 6 juillet.

Des changements dans la liste des parcs

Lors de la réunion du conseil municipal de la Ville de Regina mercredi, le programme Alcohol in Parks a été présenté, comportant deux modifications par rapport à la liste initiale de 12 parcs soumise au comité exécutif la semaine précédente.

Suite à la demande de la conseillère du quartier 7 Terina Nelson, le parc Regent a été substitué par le parc Alport dans la proposition.

Aussi, le parc Lakewood a été remplacé par le parc Rochdale à la demande du conseiller municipal du quartier 9 Jason Mancinelli.

Ce dernier explique que le parc Lakewood est trop proche d'une école primaire.

Les 12 parcs de la ville qui seront examinés : Central;

Grassick;

Hopson;

Horizon Station;

Kiwanis;

Rochdale;

Les Sherman;

Queen Elizabeth Jubilee;

Alport;

Rotary;

Stewart Russell;

Tutor.

Les conseillers ont également deamdné le retrait des parcs Stewart Russell et Horizon Station de la liste des parcs recommandés, toutefois, aucune proposition de substitution n'a été formulée.

Selon l'administration municipale, la décision de retirer des parcs sans les remplacer risquerait de générer une incohérence et compliquerait l'évaluation du programme.

Le parc Wascana ne fait pas partie des 12 parcs dans la proposition de la Ville de Regina, étant donné que cet espace relève de la compétence de la Commission de la capitale provinciale.

Avec les informations de Bryanna Frankel et Alexander Quon