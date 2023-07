Maladie inconnue : un étudiant en médecine veut faire rouvrir l’enquête

Un étudiant en médecine demande, dans une lettre ouverte aux gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada, de lancer une enquête publique sur le possible syndrome neurologique de cause inconnue. Sa démarche récolte des appuis dans les sphères académiques et politiques.

James Paddle – qui côtoie de près le neurologue Dr Alier Marrero, le premier à avoir tiré l'alarme dans cette affaire – indique que ça ne veut pas dire qu’il croit nécessairement à l’existence de ce syndrome. Il demande plutôt une étude pour déterminer s’il existe un lien entre les symptômes de ses patients et certaines toxines environnementales.

Nous demandons au gouvernement fédéral et le gouvernement du Nouveau-Brunswick de lancer immédiatement une enquête de santé publique politiquement indépendante sur la situation de ces Néo-Brunswickois et la collecte de données environnementales telles que les sources d'eau potable, le glyphosate, la neurotoxine BMAA des algues bleu-vert et d'autres pesticides , écrit-il dans sa lettre.

Ces toxines ont été sous la loupe du Dr Alier Marrero, avec qui travaille l’étudiant depuis quelques semaines.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Alier Marrero suit encore plusieurs patients atteint de ce possible syndrome neurologique de cause inconnue. Photo : Radio-Canada

M. Paddle vient de terminer sa première année en médecine au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick.

Il est stagiaire du Dr Marrero, qui suit toujours plusieurs patients même s’il a été écarté d’un groupe d’experts qui se penchait sur la question.

C'est très difficile de rencontrer quelqu'un qui est vraiment mal et vous n'avez pas les réponses pour eux.

J’aime avoir l’information et les données pour tirer des conclusions objectives , dit-il.

M. Paddle dit que ce n’est pas l'implication du neurologue dans cette affaire qui l’a poussé à se joindre à lui, mais plutôt les qualités qu’il a démontrées en tant que professeur au centre de formation médicale.

C’est juste sa façon de penser d’une manière critique , explique celui qui assiste depuis peu aux entrevues médicales et aux examens physiques des patients atteints.

Des questions demeurent, selon l'étudiant

En février 2022, à l'issue d’une première enquête, le Nouveau-Brunswick a déclaré que ce syndrome n’existait pas.

Les neurologues du comité de surveillance, formé lors de l’enquête, ont dressé une liste de diagnostics possibles pour 41 des 48 patients de la grappe de cas, comme la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et le cancer.

Plusieurs patients doutent ensuite de leur diagnostic.

Ça se peut qu’un patient, une patiente a plusieurs caractéristiques d’une maladie d’Alzheimer. Mais, il y a autres signes et symptômes qui sont très inhabituels pour cette maladie , soutient-il.

Des appuis académiques

Douze étudiants et professeurs de divers domaines ont signé cette lettre, dont Mario Lévesque, professeur de sciences politiques de l’Université Mount Allison.

[Les gouvernements] ont tout fermé ça, puis ils essayent qu’il y a rien là à trouver. Allez-vous-en. Ça, moi, ça me donne des red flags.

Ouvrir en mode plein écran Mario Levesque est professeur de sciences politiques à l'Université Mount Allison. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Luc Cormier, professeur de chimie et de biochimie à l’Université de Moncton, en fait aussi partie.

Mais, il préfère ne pas faire de commentaires publics sur le sujet, estimant qu’il en connaît trop peu sur l’état des patients et l’effet de ces toxines. En revanche, il dit appuyer une enquête sur l'effet de ces toxines pour y voir plus clair.

Des échos politiques

Megan Mitton, députée et porte-parole du Parti vert en matière de santé, n’a pas signé la lettre.

Pourtant, en mars, le parti avait tenu une conférence de presse avec les patients et leurs familles pour formuler des demandes semblables à celles de la lettre.

Ouvrir en mode plein écran Megan Mitton est députée du Parti vert dans la circonscription de Memramcook-Tantramar. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Nous appuyons ce que M. Paddle et les gens qui l’ont signé ce qu’ils font. On appuie leurs demandes. C’est juste qu’il faut avoir une voie indépendante , dit-elle.

Elle ajoute que l’enquête ne doit pas être partisane, raison pour laquelle le parti a préféré s’abstenir.

Le ministère de la Santé promet des actions si elle le juge nécessaire

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, dans une déclaration écrite jeudi, revient sur l’enquête conclue en février 2022, rappelant que rien n’a permis de déterminer l'existence d'un syndrome neurologique de cause inconnue .

Il dit aussi avoir reçu 14 notifications depuis janvier du Dr Marrero qui sont en cours d’examen. Ces notifications concernent des patients qui présenteraient des symptômes inquiétants, selon le neurologue.

Le ministère de la Santé a préparé un questionnaire pour y voir plus clair.