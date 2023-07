Badminton : l’arbitre Eric Desroches d’Edmundston ira aux Jeux olympiques de Paris

L’officiel de badminton Éric Desroches sera aux Jeux olympiques d’été, à Paris, en 2024.

L’enseignant d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, a reçu sa lettre de demande officielle de la part de la Fédération internationale de badminton. Ce seront ses troisièmes jeux après Rio en 2016 et Tokyo en 2021.

Ouvrir en mode plein écran Finale du tournoi de badminton des Jeux olympiques de Rio, le 19 août 2016. L'officiel Éric Desroches, d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, est sur la chaise à droite dans la photo. Photo : Getty Images / AFP / Emmanuel Dunand

Une bonne nouvelle pour lui après quelques semaines plus difficiles. Il a été touché par les inondations dans le nord-ouest de la province.

Ça a changé l’humeur de nos deux dernières semaines! Ça a commencé en pleurant un petit peu avec ma conjointe. La semaine dernière, on a pleuré aussi quand on a vu notre sous-sol et nos choses, mais ça, c’est un autre registre et on est correct. Mais ça fait du bien d’avoir de bonnes nouvelles comme ça.

Éric Desroches sera le seul Canadien présent dans l’équipe d’une vingtaine d'officiels.

C’est le but ultime, les Jeux olympiques. C’est une grosse compétition, oui. Est-ce qu’il y en a des aussi grosses sur la planète que je fais sur une base régulière? Oui, sauf que celle-là, c'est prestigieux et il y a une sélection incroyable. Ils veulent avoir la crème de la crème aux Jeux et je me sens choyé d’y aller pour la troisième fois.

Les Jeux olympiques d’été de Paris ont lieu du 26 juillet au 11 août 2024.