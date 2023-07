Sherbrooke accueillera des concerts intimes à la chandelle

Des concerts de musique classique à la chandelle, connus dans le monde entier sous le nom de « Candlelight » arrivent à Sherbrooke cet automne. Cette formule très intimiste, imaginée par l'entreprise Fever, a déjà été présentée dans près de 200 villes, dont Paris, Barcelone, Édimbourg, Vancouver, Québec et Montréal.

La mission de Fever en général, c'est de rendre la culture plus accessible. [...] Il y en a [des concerts] qui sont orientés sur la musique classique, il y en a qui ont des programmes plus populaires et qui sont réarrangés pour un quatuor à cordes ou un piano , explique le responsable des expériences originales de Fever au Canada, Alexandre Boccardi.

Trois concerts sont prévus à l’église Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke. Le premier sera présenté le 13 octobre, avec au programme les Quatre saisons de Vivaldi interprété par un quatuor à cordes. Le second concert, un hommage à la chanteuse pop Taylor Swift, aura lieu le 17 novembre. Le dernier événement est prévu le 8 décembre, avec un répertoire du temps des Fêtes.

Le but, c'est vraiment de faire découvrir ces pièces-là aux amateurs de musique, mais dans des lieux qui sont historiques, dans des lieux où l'architecture est super impressionnante, où l'acoustique est incroyable, et le tout entouré par des milliers de chandelles.

[L’église Saint-Jean-Baptiste] est un endroit où on sait que le résultat va être incroyable. L'acoustique va être excellente aussi. Ça va vraiment être une atmosphère qui va être très impressionnante pour les gens qui vont aux concerts , assure le représentant de Fever.

Les musiciens ne sont pas encore connus pour les trois concerts sherbrookois, mais l'entreprise privilégie les artistes des régions visitées.

Une des choses qu'on veut faire, c'est d'encourager la scène artistique locale à travers les salles dans lesquelles on va, mais aussi à travers les musiciens qui vont se donner en spectacle. C'est certain qu'on va prioriser les musiciens de Sherbrooke. Après ça, il y aura peut-être aussi des musiciens de Québec, de Montréal, mais certainement des musiciens qui sont aux alentours de la ville , soutient Alexandre Boccardi.

Le prix des billets, qui sont déjà en vente sur le site web de Fever, varie de 36 $ à 73 $.

Avec les informations d’Anik Moulin