Le Sommo Festival ouvre à Cavendish, deuxième évènement dans la ville en une semaine

Cette année, plus de 100 000 personnes sont attendues en l'espace d'une semaine à Cavendish. Après le Cavendish Beach Music Festival la semaine dernière, c'est le Sommo Festival qui ouvre ses portes vendredi. La municipalité attend de voir comment l'évènement va se dérouler pour décider de son avenir.

En ce jeudi après-midi, ils sont des dizaines de techniciens et d'employés à s'affairer sur le site qui accueillera le Sommo Festival. Pendant les deux jours de ce tout premier rendez-vous musical et culinaire, 25 000 à 30 000 personnes sont attendues sur place.

Cette fin de semaine, des artistes de renoms comme Maggie Rogers, Tegan and Sara, Mumford and Sons et Charlotte Cardin sont, entre autres, attendus sur la scène, d'ordinaire réservée aux chanteurs country.

Nous sommes vraiment excités d'accueillir de nouveaux visiteurs. On a hâte de montrer cet évènement au public

Ouvrir en mode plein écran Ben Murphy souhaite travailler avec la municipalité de Cavendish pour trouver une date qui convienne à tout le monde dans le futur. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Collaboration entre la municipalité et les dirigeants des festivals

La semaine dernière, ils étaient déjà 70 000 personnes sur les trois jours du Cavendish Beach Music Festival, le rendez-vous country et le plus important évènement de l'année à l'Île-du-Prince-Édouard.

Au total, plus de 100 000 amateurs de musique sont attendus en l'espace d'une semaine dans la municipalité de villégiature de Cavendish. Loin, très loin, des 400 résidents à longueur d'année.

Le conseil municipal avait d'abord refusé fin février la tenue du festival avant de changer d'avis quelques jours plus tard.

Il y avait une certaine opposition, mais je pense que le conseil a pris la bonne décision. J'ai hâte d'être à cette fin de semaine.

Ouvrir en mode plein écran Matthew Jelley est ravi de voir un second festival à Cavendish. Il veut prouver que la municipalité peut organiser de nombreux évènements de la sorte au cours de l'année. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

De son côté, l'organisateur assure qu'il n'avait pas le choix pour la date de ce second festival. Nous étions à la merci des artistes , assure-t-il. Quand Mumford et Sons, vous appellent et vous donnent une date, vous n'avez d'autre choix que d'accepter .

Le Sommo Festival de retour l'an prochain à un autre date?

Le Sommo Festival a obtenu un permis d'un an de la part du conseil municipal. La municipalité fera le point après l'évènement pour décider de son avenir. Mais selon le maire, le but est de pérenniser l'organisation de tels évènements.

Publicité

Ben Murphy et Whitecap Entertainment souhaitent la même chose. Ils veulent installer ce festival dans la durée. Concernant la date, la flexibilité est de mise.

Si la date ne fonctionne pas, c'est correct, on peut s'arranger. Cette année c'est différent, car c'est le premier festival de ce genre. C'est difficile d'avoir accès à certains artistes quand un festival n'existe pas. Cela sera plus facile à l'avenir, car nous aurons un nom, un logo et du matériel pour vendre nos évènements , explique-t-il.

La GRC prête pour un second festival annuel en plein été

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l'Île-du-Prince-Édouard se dit prête à accueillir un second festival même si l'organisation est toujours un peu compliquée en termes d'effectif.

Ouvrir en mode plein écran Gavin Moore assure qu'aucun incident grave n'est survenu lors du Cavendish Beach Music Festival. Le nombre d'arrestations pour conduites avec les facultés affaiblies a diminué par rapport à l'an passé. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur