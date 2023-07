Sayona souhaite investir davantage en Eeyou Istchee Baie-James

L'entreprise minière australienne Sayona dit noter le potentiel d'expansion de son pôle d'activités en Eeyou Istchee Baie-James, dans le Nord-du-Québec.

Les résultats de récents forages ont permis d'identifier une minéralisation dont la présence est plus étendue, ce qui démontre une taille plus importante du système minéral Moblan. Cela devrait donc contribuer à l’achèvement de l’étude de faisabilité, qui doit être publiée d'ici novembre 2023.

L'entreprise a prévu 60 000 mètres de forage, dont la moitié a déjà été effectuée. Sayona vise ainsi à démontrer qu'elle sera en mesure de soutenir la production future d’hydroxyde de lithium.

Interruption en raison des feux

Les incendies de forêt ont toutefois limité une partie des opérations sur le terrain.

Dans un communiqué, Sayona précise que les équipes de forage ont été évacuées de la zone et l’équipement a été mis en sécurité. Le forage reprendra dès que les autorités donneront leur accord, et les équipes de forage devraient se mobiliser rapidement pour permettre l’achèvement des travaux de forage prévus cette année .

Tous les projets de Sayona sont situés au Québec, en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Son complexe Lithium Amérique du Nord, à La Corne, est entré en production au printemps 2023 et selon les prévisions, il s'agira du pôle central des opérations, avec les gisements Authier et Tansim.

Dans le Nord-du-Québec, sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, Sayona détient une majorité du projet Moblan, situé à 130 km au nord-ouest de Chibougamau, et la totalité du projet de Lac-Albert .

La valeur boursière de Sayona Mining Limited se chiffre à près de 2 milliards de dollars canadiens.