Les acteurs et actrices d’Hollywood sont officiellement en grève

Le syndicat des acteurs et des actrices SAG-AFTRA aux États-Unis a voté jeudi pour déclencher une grève après l’échec des négociations avec les studios de production et les plateformes de diffusion, suivant l’exemple de leurs collègues scénaristes. La décision risque de paralyser Hollywood.

C’est la première fois que des comédiens et des comédiennes du petit et du grand écran déclenchent une grève depuis 1980. C’est également la première fois que les interprètes et les scénaristes sont en grève en même temps depuis 1960.

Les têtes dirigeantes de l’industrie ont exprimé leur déception et affirmé que la grève se déclare au pire des moments.

Le groupe qui représente les studios et les plateformes de diffusion ont affirmé que la décision des acteurs et des actrices de mettre fin aux négociations fera mal à des milliers de personnes financièrement.

Plus de détails à suivre.