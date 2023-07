En près de 60 ans d’incorporation, la Ville de Tracadie, dans la Péninsule acadienne, n’avait jamais adopté de politiques concernant la culture et le patrimoine, qui sont pourtant deux importants moteurs économiques de la municipalité.

C'est maintenant chose faite. Nous avions nos devoirs à faire , a indiqué le maire de Tracadie, Denis Losier.

Ces deux politiques ont été adoptées cette semaine et elles s’ajoutent à celles sur la langue d’affichage et linguistique que la Ville a récemment adoptées.

Ouvrir en mode plein écran En 2022, les groupes Salebarbes, Moyenne Rig et Réveil ont attiré des milliers de personnes sous un grand chapiteau à Tracadie. Photo : André Saulnier

C’est historique. C’est une première. Autour de politiques, ça nous permet de définir ce que l’on veut et d'imposer des balises claires. Ça place l’importance de la culture et du patrimoine autour d’une municipalité comme la nôtre.

Des axes de développement

La nouvelle politique culturelle de Tracadie va reposer sur quatre axes. À savoir la conscientisation de l’importance des arts et de la culture, la reconnaissance du travail des artistes et des artisans, le soutien aux organismes artistiques et culturels ainsi que l’attractivité et le rayonnement culturel.

La Ville veut également soutenir les organismes qui se préoccupent du patrimoine, encourager l’utilisation et la fréquentation des bâtiments patrimoniaux à des fins collectives, appuyer l’acquisition d’équipements et d’infrastructures de diffusion, favoriser la formation et l’éducation, ainsi que réaliser un inventaire complet du patrimoine naturel, culturel, immobilier et immatériel.

Publicité

Quand on regardait dans d’autres municipalités, on se sentait désavantagé de ne pas avoir de politique culturelle et de patrimoine , a poursuivi le maire.

Embauche d’un agent communautaire

Ces politiques prévoient notamment l’embauche d’un ou deux agents communautaires, a -t-il poursuivi.

Quand on n’a pas de politique, on n’a pas d’axes d’intervention ou de pistes d’action. On tire un peu partout. Maintenant, on sait où l’on s’en va, on prendra des actions et nous répondrons aux attentes des organismes, des citoyens et du conseil municipal , affirme Denis Losier.

Ouvrir en mode plein écran Zélica Daigle, du musée historique de Tracadie, montre des photos liées à l'histoire des lépreux du 19e siècle. Photo : Radio-Canada

La Ville répertorie près de 30 infrastructures identifiées dans le répertoire des lieux patrimoniaux du Canada.

Publicité

On tient à les identifier et on tient à les protéger. Nous allons d’ailleurs bientôt adopter un arrêté pour les protéger. Cela voudra dire aussi un budget pour leur entretien , assure le maire.

L’adoption de ces deux politiques tenait à cœur Denis Losier, compte tenu de l’importance de ces deux secteurs à l’économie de la ville.