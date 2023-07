Des voix s’élèvent pour le phare de Cap-des-Rosiers

Le propriétaire du phare de Cap-des-Rosiers, Pêches et Océans Canada (MPO), a annoncé mercredi la fermeture du phare pour une durée indéterminée. Les visiteurs ne pourront donc plus monter jusqu’au sommet du plus haut phare au pays.

Le MPO justifie cette fermeture par des raisons de santé et de sécurité. Une inspection a montré des signes importants de détérioration sur le monument.

Cette nouvelle n’est pas passée inaperçue pour la communauté du Grand Gaspé.

Malgré la brume et le temps frisquet, ils étaient une centaine à se mobiliser, jeudi, pour leur phare. Un rassemblement qui coïncide avec la Journée québécoise des phares, qui se déroule chaque 13 juillet depuis 8 ans.

Une centaine de personnes était présente au rassemblement de jeudi matin.

Restauration du phare

Charlie-Maude Giroux Bossé, conseillère municipale pour le quartier 3 de Gaspé —L’Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers, Forillon, Cap-aux-Os— est l’instigatrice du rassemblement de jeudi matin.

Son invitation lancée sur les réseaux sociaux se voulait une mobilisation en solidarité au comité du Site historique maritime du phare de Cap-des-Rosiers, qui, depuis plus de 10 ans, œuvre pour l’entretien et la sauvegarde du site.

Je trouve ça scandaleux. Le comité travaille toute l’année pour organiser des activités et des visites guidées, qui sont une source de revenus et d’emploi pour eux et ce n’est pas négligeable , déplore-t-elle.

Mme Giroux Bossé demande des actions concrètes du MPO , soit la réouverture rapide du phare pour que le comité reprenne rapidement ses activités ainsi que la restauration du phare.

Ça fait trop longtemps que ça traîne. Il faut que le dossier soit pris en charge et qu’il y ait des solutions apportées à la communauté.

Le phare de Cap-des-Rosiers est en service depuis 1858.

Lucie Bergeron est trésorière du comité dans lequel elle est impliquée depuis 2013.

On a envoyé des pétitions, on a écrit aux ministres. […] On s’en fout si [le phare] est cédé à Pierre-Jean-Jacques ou qu’il soit cédé à un autre ministère. Tout ce qu’on veut c’est qu’il soit restauré pour assurer sa pérennité , affirme Mme Bergeron.

On veut s’assurer de faire continuer le patrimoine de la Gaspésie.

De nombreuses réactions

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, ne cache pas sa frustration face à la situation. Il ne comprend pas pourquoi le gouvernement laisse le phare à l’abandon depuis des années.

Que Pêches et Océans n’ait pas d’argent, c’est possible, mais on ne me fera pas croire que Parcs Canada, Patrimoine Canada ou Développement économique Canada ou ailleurs qu’il n’y a pas une coupe de piasses pour mettre dans un édifice patrimonial reconnu comme tel par ce même gouvernement , déplore M. Côté.

L’élu suggère de céder le phare à Parcs Canada, qui gère le Parc national Forillon, à deux pas du site historique maritime du phare de Cap-des-Rosiers.

Parcs Canada c’est sa mission d’entretenir et de mettre en valeur les éléments du patrimoine canadien , poursuit-il.

On traite le plus haut et le plus ancien phare au Canada comme si c’était un vulgaire bien excédentaire. […] C’est de la négligence, c’est de l’abandon, c’est un déni de responsabilité.

Stéphane Sainte-Croix, député provincial de Gaspé, a pris part au rassemblement de jeudi matin. Il dit prendre acte des revendications entourant cette décision de fermeture du MPO .

Ça vient me chercher en tant que citoyen, mais aussi en tant que député. On va essayer de jaser avec [Diane] Lebouthillier dans les prochains jours pour avoir un topo de comment on en est arrivé-là et qu’est-ce qu’on peut imaginer comme feuille de route pour la suite des choses , lance M. Sainte-Croix.

L’industrie touristique n’est pas non plus restée silencieuse.

Selon la directrice générale de Destination Gaspé, Pascale Rémillard, la situation est insultante.

Le phare de Cap-des-Rosiers est un emblème pour notre région. Il est presque sur toutes les cartes postales de la Gaspésie […] On est ici en soutien pour démontrer que l’industrie touristique reconnaît l’importance du phare de Cap-des-Rosiers pour le tourisme de la Gaspésie , indique-t-elle.

C’est un grand coup de poing en cette saison touristique déjà bien entamée.

Pascale Rémillard est la directrice générale de Destination Gaspé.

Pauline Boulay est présidente du comité local de développement de L’Anse-à-Valleau, organisme qui gère notamment le phare de Pointe-à-la-Renommée.

Mme Boulay sait que les phares sont des attraits prisés par les touristes.

Je sais que les gens aiment visiter les phares, on en a la preuve à L’Anse-à-Valleau, on a beaucoup de visiteurs […] Les gens prennent le circuit des phares comme la route des bières ou la route des vins , fait valoir Pauline Boulay.

Le Phare de Pointe-à-la-Renommée au nord de la Gaspésie.

La députée fédérale de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, reconnaît que le phare est une icône culturelle et patrimoniale de la région.

Je tiens à rassurer tout le monde que la fermeture annoncée n’est que temporaire, et ce en attendant que les réparations nécessaires soient effectuées. D’ici là, j’ai pleinement confiance en Pêches et Océans Canada pour faire cet important travail, et je peux vous assurer que tous les efforts seront faits pour garder le site le plus accessible possible , affirme la députée dans une déclaration écrite.

Un pas dans la bonne direction

L’historien et président de l’organisme Patrimoine Gaspésie, Jean-Marie Fallu, voit d’un bon œil la fermeture du phare de Cap-des-Rosiers.

Selon lui, les vérifications faites par le MPO pourraient être un début vers la restauration du phare, ce qu’il revendique depuis plusieurs années.

J’espère que leur évaluation ne sera pas seulement pour permettre la visite du phare, mais pour le restaurer entièrement , précise-t-il.

Il faut prendre sérieusement en compte ce que le MPO dit, mais il faut aussi aller de l’avant. Il faut bouger.

Selon lui, le premier ministre Justin Trudeau et la députée Diane Lebouthillier doivent se saisir du dossier rapidement, puisque plus le gouvernement attend, plus chère la restauration sera.

On avait estimé la restauration à 6,5 millions de dollars la restauration du phare en 2017 […] il est temps que [Diane] Lebouthillier bouge dans ce dossier-là parce que plus que ça va, le 6,5 millions est peut-être rendu à 15 ou 16 millions de dollars , lance M. Fallu.

Pêches et Océans indique que le phare demeurera fermé au moins jusqu’à la fin des inspections. Une clôture a été installée autour du phare jeudi matin.

Avec les informations de Joane Bérubé et Véronique St-Onge.