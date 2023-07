Plus de 400 000 foyers sans électricité au Québec

Plus de 400 000 clients d'Hydro-Québec sont actuellement privés d'électricité en raison du déclenchement de dispositifs de protection par les feux de forêt dans la région de la baie James et par les orages violents dans le sud de la province.

À 15 h 30, 413 877 clients étaient privés d’électricité, selon Hydro-Québec.

On en dénombrait près de 125 000 à Montréal, 72 000 à Laval, plus de 70 000 en Montérégie, 82 000 dans les Laurentides et plus de 39 000 dans Lanaudière.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, Hydro-Québec explique que ces centaines de pannes sont dues au déclenchement de dispositifs de protection des installations dans la région de la baie James où d’importants feux de forêt font rage.

La société d'État promet un retour progressif du courant.

Les orages violents qui ont touché le sud et l’ouest du Québec contribuent aussi à cette vague de pannes.

Les orages qui sont présentement dans la région de l'Outaouais causent des dégâts et des pannes. Ce système orageux va se déplacer vers l'est dans les prochaines heures. Nos équipes sont mobilisés et prêtes à intervenir, écrit Hydro-Québec.

Plus de détails suivront.