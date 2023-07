FEQ : des débuts discrets pour la vérification des substances à Québec

À peine une vingtaine de personnes ont fait tester leur drogue à l'unité mobile de la coopérative de solidarité SABSA pendant le Festival d'été de Québec. Aucune substance contaminée par des opioïdes n'a été détectée au cours de l'opération.

Sillonnant la région de la Capitale-Nationale depuis plus de deux ans, la fourgonette de SABSA abrite désormais des technologies capables de déceler la présence de contaminants pouvant se retrouver dans certaines drogues vendues sur le marché noir.

Grâce à trois technologies complémentaires, le personnel de SABSA est en mesure de déterminer le contenu d'une substance dans un délai de 15 à 30 minutes. L'objectif est simple : limiter les effets nocifs de la consommation de substances psychoactives sur les individus, dont les surdoses, toujours plus fréquentes dans la capitale.

Parmi les substances dangereuses recherchées, les autorités craignent en particulier le fentanyl, un puissant opioïde responsable de nombreux décès partout au Canada depuis 2016, y compris dans la province.

Une première

Le Festival d'été de Québec (FEQ) a fait office de premier test pour le nouveau service de vérification. Installée derrière la scène du parc de la Francophonie, à l'extérieur des sites officiels (à la demande du FEQ ), l'unité pouvait accueillir toute personne désireuse de savoir si sa drogue était contaminée avant de la consommer.

Ouvrir en mode plein écran L'unité mobile de SABSA permet la distribution de matériel de consommation stérile et de Naloxone, notamment, en plus de maintenant offrir le service de vérification des substances. Photo : Radio-Canada

En une semaine d'activités, seule une vingtaine de consommateurs y auront apporté des substance à faire tester. Du lot, près de de la moitié des vérifications ont eu lieu mercredi dernier, coïncidant avec la tenue de l'Électro FEQ sur les plaines d'Abraham.

Publicité

Malgré le nombre relativement faible de substances vérifiées, la coopérative de solidarité SABSA a dressé un bilan positif de cette première expérience.

On a reçu des consommateurs réguliers, qui avaient entendu parler de notre service et qui avaient hâte que le service commence. On a eu des festivaliers qui ne savaient pas que le service existait et qui ont finalement décidé de s'en servir , résume Marie-Odyle Massé, infirmière clinicienne chez SABSA. On a été agréablement surpris.

Dans son bilan, SABSA ne parle d'aucune contamination détectée lors des vérifications réalisées la semaine dernière. Le spectromètre, principal appareil utilisé par le personnel, ne peut toutefois détecter une substance si cette dernière se trouve à une concentration de moins de 5 % dans la drogue analysée.

Ouvrir en mode plein écran Le spectromètre permet de détecter les substances présentes dans une drogue, que ce soit un produit de coupe ou un liant, comme de la gélatine, pour autant que cette substance soit présente à une concentration d'au moins 5 %. Photo : Radio-Canada

Marie-Odyle Massé rappelle donc qu'il y a un risque à la consommation de toute substance et qu'il est possible de faire une surdose de fentanyl, par exemple, à moins de 5 %. N'empêche, dit-elle, plusieurs personnes ont été surprises du contenu de la drogue qu'ils avaient en leur possession. Ça les a aidé à prendre des bonnes décisions.

Publicité

Sur place, le personnel conseille les consommateurs afin de les aider à adopter les bonnes pratiques, adaptées à leurs habitudes personnelles de consommation. Il peut leur être suggéré de réduire la dose, par exemple, voire de carrément s'abstenir de consommer si les risques associés à ue substance sont trop grands.

Si des questions leur sont posées, les consommateurs y sont accueillis de manière confidentielle. On veut que ce soit un service inclusif, loin de la stigmatisation, loin des regards.

Peu de vérifications, plusieurs interventions

Toujours dans un souci de remettre le nombre de d'analyses réalisées en perspective, Marie-Odyle Massé insiste à l'effet que la vérification des substances n'est qu'un aspect de l'offre de SABSA dans l'unité mobile.

Selon elle, l'équipe de prévention n'a pas chômé durant le FEQ , au contraire, prodiguant de nombreux conseils aux consommateurs, sans pour autant vérifier le contenu de leur drogue.

On a eu un bel achalandage. Certaines personnes étaient intéressées à connaître des méthodes plus sécuritaires de consommation; des curieux sont venus poser des questions.

Outre l'analyse des substances, l'organisme propose la distribution de matériel stérile de consommation, comme des sniff-kit , des pipes à crack ou à crystal meth, ainsi que du matériel d'injection. L'organisme a le double objectif de réduire les surdoses mais aussi la transmission de certaines infections, comme l'hépatite C et le VIH.

Des trousses de Naloxone, un antidote permettant de contrer les effets des opioïdes, y sont aussi distribuées. Ces dernières ont été particulièrement populaire durant le Festival d'été, selon Marie-Odyle Massé.

Sans être mise de l'avant ou promue, la présence de l'unité était connue des services d'urgence et de sécurité présentes lors de l'événement. Ces derniers pouvaient ainsi rediriger les personnes concernées en cas de besoin. Pour le reste, Mme Massé estime que le bouche-à-oreille a permis aux festivaliers de se passer le mot sur les services offerts par SABSA pendant le festival.

Service permanent

Après l'implantation du premier service de consommation supervisée à Québec en 2021, la vérification des substances était devenue une priorité au CIUSSS de la Capitale-Nationale dans sa lutte contre les effets néfastes de la consommation de drogue.

L'approche de SABSA, soutenue par les autorités de santé publique du CIUSSS , repose sur la réduction des méfaits. Plutôt que de nier la consommation de drogue ou de la punir, l'idée est plutôt de l'encadrer et de réduire ses effets indésirables sur les personnes.

Ouvrir en mode plein écran La présence de l'unité mobile de SABSA lors d'événements festifs permet de rejoindre des consommateurs plus récréatifs. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

L'approche, c'est de se dire que les gens consomment des drogues [et qu'elles vont continuer de le faire]. On veut qu'elles le fassent de manière le plus sécuritaire possible , explique la Dre Anne-Frédéréque Lambert-Slythe spécialiste en médecine préventive et en santé publique au CIUSSS de la Capitale-Nationale. .

Selon elle, le service de vérification des substances vise à la fois les consommateurs réguliers et les consommateurs occasionnels, qu'on retrouve dans les festivals. Outre le FEQ , l'unité mobile se rendra au Festif de Baie-Saint-Paul, qui s'amorce jeudi dans Charlevoix. Souvent, ce sont des consommateurs plus récréatifs, de manière occasionnelle, des substances qui sont différentes pour triper pendant leur spectacle , explique la Dre Lambert-Slythe.

Le service vise tout de même davantage les consommateurs réguliers de la région de la Capitale-Nationale. Il sera offert à l'année, toujours au sein de l'unité mobile de SABSA, qui sillonnera le territoire, du centre-ville de Québec aux différentes régions où les besoins seront présents.

Déjà 26 décès

Bien que toujours incomparable à ce qui se déroule dans l'ouest du pays, le nombre de surdoses mortelles a atteint des sommets l'an dernier dans la capitale et continue de se maintenir dans le temps. En date du 30 juin, déjà 26 décès par surdose étaient suspectés dans la grande région de Québec, incluant Portneuf et Charlevoix.

Depuis la pandémie, les organismes communautaires de la Capitale-Nationale œuvrant auprès des personnes qui utilisent des drogues rapportent une situation dégradée sur le terrain en termes de surdoses et de l’état de santé physique et psychologique des personnes qui consomment des drogues , rappelle le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Dans les circonstances, les autorités de santé publique estiment que l'analyse des substances est un atout important en matière de prévention. En plus d'éventuellement éviter à certains utilisateurs de consommer des drogues contaminées, l'outil permettra d'assurer une vigie des drogues en circulation sur le territoire.

La crise des opioïdes a fait plus de 32 000 morts au Canada depuis 2016, selon des données du gouvernement fédéral. À l'échelle de la province, 535 Québécois sont morts d'une surdose entre avril 2022 et mars 2023, selon l'Institut national de santé publique du Québec.