Alors que le Stampede de Calgary bat son plein, des experts rappellent que les amateurs de danse country doivent faire attention lorsqu’ils la pratiquent, car le risque de blessure augmente fortement quand il y a consommation d’alcool.

Victor Morante est un entraîneur de danse de la compagnie Outlaw Country. L’école de danse est spécialisée dans les portés, des mouvements techniques qui exigent souvent qu'un partenaire supporte le poids de l'autre lorsqu'il est soulevé dans les airs pour des mouvements d’acrobatie.

Il a vu toutes sortes de blessures en dansant socialement dans un bar country western, comme des coups de pied ou de genou donnés par quelqu'un qui faisait un saut périlleux arrière ou qui tournait trop vite.

En plaisantant, Victor Morante dit qu’il devrait porter un casque quand il sort : Je vais recevoir un coup de talon à la cheville ou un coup de coude au visage.

Selon lui, les blessures surviennent souvent lorsque les danseurs ne sont pas conscients de leur environnement, tentent un mouvement qu'ils n'ont pas pratiqué ou ne sont pas sur la même longueur d'onde que leur partenaire. En plus, l'ajout d'alcool dans cette équation augmente le risque de blessure.

Margé Peiterse aime danser dans les bars country westerns de Calgary, où elle exécute parfois des mouvements plus complexes. Il y a deux mois, elle a été lâchée par un partenaire de danse et s'est cogné la tête.

Je suis tombée directement sur la tête et j'ai immédiatement été prise de vertige , a-t-elle déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Margé Peiterse exécute parfois des mouvements comme celui-ci. Photo : Koji Shimano

Le lendemain, son médecin lui a expliqué qu'elle avait probablement subi une commotion cérébrale. Il a fallu une semaine pour que les nausées et la sensibilité à la lumière cessent de la gêner.

La professeur associée à la faculté de kinésiologie de l'Université de Toronto et psychologue, Lynda Mainwaring, étudie les commotions cérébrales dans le domaine de la danse et du sport.

Elle souligne que l’occurrence de blessures telles que les commotions cérébrales dans la danse est difficile à déterminer, mais que le plus grand risque de traumatisme crânien provient des chutes.

Il n'est même pas nécessaire de se cogner la tête pour subir une commotion cérébrale grave , dit-elle. Dans la danse, il y a beaucoup de mouvements circulaires de la tête, beaucoup de déplacement, des coups de tête et des mouvements rapides .

Une question de sécurité

Matt Abalos, qui danse avec Outlaw, est un habitué de la scène country. Selon lui, la communication avec votre partenaire est importante pour la sécurité, quel que soit son niveau de compétence.

Si vous dansez avec un inconnu, discutez avec lui de ce que vous êtes prêt à essayer.

L'un des lieux les plus populaires pour la danse country est le Ranchman's Cookhouse and Dancehall, un bar emblématique de Calgary qui attire les danseurs en ligne et de two-step tout au long de l'année.

Steve D'Arnot, professeur de danse de longue date au Ranchman's, aime l'énergie d'une foule turbulente, mais il estime que les gens ne devraient pas essayer des mouvements qui ne correspondent pas à leur niveau de compétence lorsqu'ils font la fête.

Avec les informations de Jennifer Dorozio